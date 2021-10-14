Седокова надела крошечное бикини на загорелые формы, доказав, что соблазнит даже парня вдвое моложе

Популярная 38-летняя певица Анна Седокова не зря получила большую известность после участия в группе "ВИА Гра". На украинскую красотку сложно не обращать внимания, особенно когда она демонстрирует шикарную фигуру в откровенных нарядах. В этот раз Анна позировала возле гольф-кара в купальнике, показав знойный кадр в " Инстаграме ".

Чёрное бикини только подчёркивало идеальную фигуру певицы: её пышные бёдра, плоский живот и подтянутые ноги. Волосы Анна забрала в пучок, чтобы не мешали ровному загару, над которым звезда усердно работала. И в комментариях, как обычно, от восторженных поклонников не было отбоя.

Сейчас Анна Седокова проводит большую часть времени в Майами, США, из-за тренировок мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который моложе певицы на девять лет. Этот брак стал уже третьим для певицы, у которой от прошлых отношений осталось трое детей, один из которых (Моника) живёт в Калифорнии с отцом — бизнесменом Максимом Чернявским. У Яниса Тиммы за плечами всего один брак и маленький сын. Причём Седокову обвиняли в том, что она увела спортсмена из семьи с ребёнком. О связи Тиммы и певицы стало известно летом 2019 года, а развод мужчины произошёл лишь в ноябре 2019-го.