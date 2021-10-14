НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Седокова надела крошечное бикини на загорелые формы, доказав, что соблазнит даже парня вдвое моложе

Певице явно есть чем гордиться, поэтому она не стесняется оголяться перед камерой на радость своим подписчикам.

14 октября, 15:01

Фото © Instagram / annasedokova

Популярная 38-летняя певица Анна Седокова не зря получила большую известность после участия в группе "ВИА Гра". На украинскую красотку сложно не обращать внимания, особенно когда она демонстрирует шикарную фигуру в откровенных нарядах. В этот раз Анна позировала возле гольф-кара в купальнике, показав знойный кадр в "Инстаграме".

Фото © Instagram / annasedokova

Фото © Instagram / annasedokova

Чёрное бикини только подчёркивало идеальную фигуру певицы: её пышные бёдра, плоский живот и подтянутые ноги. Волосы Анна забрала в пучок, чтобы не мешали ровному загару, над которым звезда усердно работала. И в комментариях, как обычно, от восторженных поклонников не было отбоя.

Фото © Instagram / annasedokova

Фото © Instagram / annasedokova

Блин, какая же вы красивая 💚

marisha.macrame

Симпатична кралечка 😍

iura_pustovoi

Аня, у вас лучшие ножки!

alex.m1512

Фото © Instagram / annasedokova

Фото © Instagram / annasedokova

Сейчас Анна Седокова проводит большую часть времени в Майами, США, из-за тренировок мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который моложе певицы на девять лет. Этот брак стал уже третьим для певицы, у которой от прошлых отношений осталось трое детей, один из которых (Моника) живёт в Калифорнии с отцом — бизнесменом Максимом Чернявским. У Яниса Тиммы за плечами всего один брак и маленький сын. Причём Седокову обвиняли в том, что она увела спортсмена из семьи с ребёнком. О связи Тиммы и певицы стало известно летом 2019 года, а развод мужчины произошёл лишь в ноябре 2019-го.

Длинные ноги, пронзительный взгляд: 10 фото журналистки из США, над которой Путин пошутил на интервью

Длинные ноги, пронзительный взгляд: 10 фото журналистки из США, над которой Путин пошутил на интервью

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1