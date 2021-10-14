"Я больна, но я улыбаюсь": Джаред Лето поздравил фанатку из Подмосковья с днём рождения, который она встретила в хосписе
Настя много лет является фанаткой группы 30 seconds to Mars, поэтому она пришла в дикий восторг, увидев, кто отобразился на экране её телефона.
Анастасия Петрова из Звенигорода отметила 27-й день рождения в хосписе — девушка тяжело заболела и лишилась волос. В этот день рядом с ней была семья и друзья, а ещё она получила поздравления от человека, которым давно восхищалась. Настя с 11 лет сходила с ума по группе 30 seconds to Mars и по её лидеру Джареду Лето. Пока позволяло здоровье, девушка ходила на концерты любимого коллектива — в 19 лет она даже отстояла ради них в очереди пять часов. Но теперь такие подвиги стали для неё непосильны.
Видео © Instagram / fond_vera
Семья и фонд "Вера" решили сделать Насте сюрприз на день рождения и связаться с её кумиром. Запустилась цепочка рукопожатий, в которой поучаствовал и Иван Ургант — ведущий когда-то приглашал к себе на шоу солиста 30 seconds to Mars. В итоге всё завершилось успехом: Джаред позвонил по видеосвязи своей главной фанатке во время прогулки по улицам Нью-Йорка. И в инстаграме фонда появился этот ролик, который тронет любое сердце.
Разговор продлился больше 11 минут, за это время музыкант рассказал пару историй о себе и расспросил Настю о её самочувствии. Джаред Лето обрадовался, узнав, что девушку окружают любящие люди, и посетовал, что сам находится далеко. Он бы с удовольствием попробовал пельмени, вареники и пирожки, которые ему обязательно бы приготовила Настина мама.
Я так рад был поговорить с тобой! Знаешь, я переживаю за тебя всем сердцем и буду думать о тебе
Во время разговора у восторженной Насти дрожали и руки, и голос, но певец никак не подал вида, что заметил её волнение. Скорее всего, девушка смогла сохранить лицо, потому что привыкла к стрессовым ситуациям. Она окончила филологический факультет РУДН, получив красный диплом магистра и звание лучшего выпускника 2018 года. Даже сейчас Настя не унывает, несмотря на серьёзное заболевание.
Как я себя чувствую? Не очень хорошо. Я принимаю морфин, потому что очень больна. Но сейчас всё в порядке. Видите, я улыбаюсь
Джаред известен своими вкладами в благотворительность и общественные организации. Он жертвует деньги фондам, занимающимся больными детьми и исследованием заболеваний. Также музыкант участвует в проектах, помогая пострадавшим от природных катаклизмов. После землетрясения на Гаити в 2010 году он выпустил альбом с фотографиями острова, деньги от продажи которого полностью пошли на помощь местным жителям.
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