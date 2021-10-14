"Я больна, но я улыбаюсь": Джаред Лето поздравил фанатку из Подмосковья с днём рождения, который она встретила в хосписе

Настя много лет является фанаткой группы 30 seconds to Mars, поэтому она пришла в дикий восторг, увидев, кто отобразился на экране её телефона.