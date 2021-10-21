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Путин назвал газовый кризис в Европе следствием неработающего капитализма

Ранее стоимость голубого топлива в ЕС впервые в истории превысила 1900 долларов.

21 октября, 16:50
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Газовый кризис в Европе стал следствием неработающего капитализма, отметил президент России Владимир Путин в ходе заседания международного клуба "Валдай".

"То, что мы наблюдаем сейчас на энергетических рынках, мы наверняка ещё будем об этом говорить, — это и есть проявление того самого капитализма, который не работает", — сказал глава государства.

Путин: Россия не заинтересована в бесконечном росте цен на газ

Путин: Россия не заинтересована в бесконечном росте цен на газ

Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе — и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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