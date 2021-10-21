Путин назвал газовый кризис в Европе следствием неработающего капитализма

Газовый кризис в Европе стал следствием неработающего капитализма, отметил президент России Владимир Путин в ходе заседания международного клуба "Валдай".

"То, что мы наблюдаем сейчас на энергетических рынках, мы наверняка ещё будем об этом говорить, — это и есть проявление того самого капитализма, который не работает", — сказал глава государства.