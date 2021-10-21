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Путин рассказал о своих родителях

По его словам, они всегда с уважением относились к своей стране.

21 октября, 17:08
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66011" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/66636/photos/66443" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о патриотизме своих родителей и отметил, что такое уважительное отношение к родине культивировалось в семьях народов СССР в подавляющем большинстве.

"Простые люди же у меня были. Мама, папа, они не говорили лозунгами, но я очень хорошо помню, как даже дома, в семье, в быту, обсуждая те или иные проблемы, они всегда с уважением относились к своей стране", — поделился глава государства на пленарной сессии клуба "Валдай".

Российский лидер подчеркнул, что это был не "показной патриотизм", родители говорили о любви к своей стране внутри семьи.

Путин: Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов

Путин: Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов

Напомним, Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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