Путин рассказал о своих родителях
По его словам, они всегда с уважением относились к своей стране.
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Президент России Владимир Путин рассказал о патриотизме своих родителей и отметил, что такое уважительное отношение к родине культивировалось в семьях народов СССР в подавляющем большинстве.
"Простые люди же у меня были. Мама, папа, они не говорили лозунгами, но я очень хорошо помню, как даже дома, в семье, в быту, обсуждая те или иные проблемы, они всегда с уважением относились к своей стране", — поделился глава государства на пленарной сессии клуба "Валдай".
Российский лидер подчеркнул, что это был не "показной патриотизм", родители говорили о любви к своей стране внутри семьи.
Напомним, Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.
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