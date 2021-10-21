Путин рассказал о своих родителях

Президент России Владимир Путин рассказал о патриотизме своих родителей и отметил, что такое уважительное отношение к родине культивировалось в семьях народов СССР в подавляющем большинстве.

"Простые люди же у меня были. Мама, папа, они не говорили лозунгами, но я очень хорошо помню, как даже дома, в семье, в быту, обсуждая те или иные проблемы, они всегда с уважением относились к своей стране", — поделился глава государства на пленарной сессии клуба "Валдай".

Российский лидер подчеркнул, что это был не "показной патриотизм", родители говорили о любви к своей стране внутри семьи.