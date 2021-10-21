Путин назвал ответственных за происходящее в Афганистане
По словам российского лидера, речь идёт о странах, "которые там воевали 20 лет".
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Страны НАТО, которые 20 лет воевали в Афганистане, несут основную ответственность за происходящее в этой стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"При всей важности нашего участия (и Китая, и России, других стран Шанхайской организации сотрудничества) в этих процессах всё-таки основную ответственность за то, что там происходит, несут те страны, которые там воевали 20 лет", — подчеркнул российский лидер.
Первое, что они должны были бы сделать, по мнению Путина, это разморозить афганские авуары и дать возможность Афганистану решать социально-экономические задачи первостепенной важности.
К слову, ранее Путин неоднократно критиковал поспешность вывода американских войск из Афганистана, поясняя, что из-за этих событий обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границ государств – членов организации не только нестабильная, но и несёт риски для безопасности других стран.
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