Путин назвал ответственных за происходящее в Афганистане

Страны НАТО, которые 20 лет воевали в Афганистане, несут основную ответственность за происходящее в этой стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"При всей важности нашего участия (и Китая, и России, других стран Шанхайской организации сотрудничества) в этих процессах всё-таки основную ответственность за то, что там происходит, несут те страны, которые там воевали 20 лет", — подчеркнул российский лидер.

Первое, что они должны были бы сделать, по мнению Путина, это разморозить афганские авуары и дать возможность Афганистану решать социально-экономические задачи первостепенной важности.