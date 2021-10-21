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"Это сенсация": Назарбаев признался, что на его решение об отставке повлияла тяжёлая операция

Помощь врачей политику понадобилась после того, как он почувствовал, что не может переставить ногу.

21 октября, 17:16
<p>Фото © Nazarbayev Press Office / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Nazarbayev Press Office / Anadolu Agency via Getty Images

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что в 2011 году перенёс сложную операцию на позвоночнике. Это повлияло на решение уйти с поста главы государства в 2019 году. Он поделился откровенным признанием в документальном фильме "Штрихи к портрету", который показали в эфире республиканского телеканала "Хабар".

"Я сейчас скажу вещь, которую я никогда не говорил, это будет сенсация. Я перенёс операцию на позвонке, на спине, очень серьёзную операцию", объяснился первый президент Казахстана.

Он отметил, что ситуация произошла 8 марта 2011 года, когда он был на концерте. По окончании мероприятия Назарбаев почувствовал, что больше не может переставлять ногу, что-то заклинило. Он также подчеркнул, что, кроме этого, никогда ничем не болел.

"Оказалось, что у меня проблемы в позвонках, и я сделал операцию. Вылечился, всё нормально. Это тоже имело значение для принятия решения мной. Я никогда об этом не говорил, пусть меня простят. Надо было уходить, уходить ещё был не готов, потому что вопрос преемника не был решён", — рассказал бывший глава государства, отмечая, что считает правильным решение об отставке в 2019 году и не жалеет о нём.

Напомним, возглавлявший страну почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. На посту его сменил Касым-Жомарт Токаев. Между тем Назарбаев сохранил за собой звание первого президента и главы партии Nur Otan. Ещё он занимает пост главы Совета безопасности страны, а недавно стал почётным сенатором Казахстана.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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