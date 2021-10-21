Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что в 2011 году перенёс сложную операцию на позвоночнике. Это повлияло на решение уйти с поста главы государства в 2019 году. Он поделился откровенным признанием в документальном фильме "Штрихи к портрету", который показали в эфире республиканского телеканала "Хабар".

"Я сейчас скажу вещь, которую я никогда не говорил, это будет сенсация. Я перенёс операцию на позвонке, на спине, очень серьёзную операцию", — объяснился первый президент Казахстана.

Он отметил, что ситуация произошла 8 марта 2011 года, когда он был на концерте. По окончании мероприятия Назарбаев почувствовал, что больше не может переставлять ногу, что-то заклинило. Он также подчеркнул, что, кроме этого, никогда ничем не болел.

"Оказалось, что у меня проблемы в позвонках, и я сделал операцию. Вылечился, всё нормально. Это тоже имело значение для принятия решения мной. Я никогда об этом не говорил, пусть меня простят. Надо было уходить, уходить ещё был не готов, потому что вопрос преемника не был решён", — рассказал бывший глава государства, отмечая, что считает правильным решение об отставке в 2019 году и не жалеет о нём.