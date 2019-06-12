Токаев вступил в должность президента Казахстана

Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости в Нур-Султане.

— Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан, — сказал Токаев, возложив правую руку на конституцию страны.

Напомним, Токаев победил на выборах, набрав 70,76% голосов. Внеочередные выборы главы государства накануне состоялись в связи с тем, что в марте первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку, после чего временным лидером страны стал Токаев, в прошлом спикер парламента. Его кандидатуру в президенты предложил лично Назарбаев. С победой на президентских выборах его поздравил президент России Владимир Путин.