Назарбаев рассказал, как долго готовил свою отставку

Лидер партии "Нур Отан" предложил выдвинуть Касыма-Жомарта Токаева кандидатом в президенты на грядущих выборах.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на съезде партии "Нур Отан", где рассказал, что подготовка к его отставке заняла более трёх лет.

— Такие решения не принимаются за один день и за один месяц. Я готовился к этому решению несколько лет. Секрет если открыть: более чем три года. Всё смотрел по сторонам, рассуждал о будущем и о прошлом, смотрел на кадры моих соратников, воспитывал все эти годы и на каждого возлагал надежды, — цитирует РИА "Новости" слова Назарбаева.

Политик также напомнил присутствующим, что в стране грядут выборы и нужно смотреть в будущее.

Нурсултан Назарбаев был лидером Казахстана около 30 лет и объявил во второй половине марта о своей отставке. Своим преемником он назвал спикера сената парламента Касыма-Жомарта Токаева. В Кремле заявили, что Назарбаев не советовался с Москвой по поводу своей отставки. Выборы в Казахстане пройдут 9 июня.

На внеочередном съезде партии "Нур Отан" Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты. Его предложение единогласно поддержали.