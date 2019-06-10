Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70,76% голосов. Об этом заявил замглавы ЦИК Константин Петров, когда озвучивал предварительные итоги голосования.
— Касым-Жомарт Токаев — 70,76% голосов, — сообщил Петров.
Накануне состоялись внеочередные выборы главы государства в связи с тем, что в марте президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку, после чего временным лидером страны стал Токаев, в прошлом спикер парламента. Его кандидатуру в президенты предложил лично Назарбаев.
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