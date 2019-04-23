Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил участвовать Касыму-Жомарту Токаеву в выборах главы государства от партии Nur Otan. Об этом он заявил на съезде партии.

— Выношу на рассмотрение вопрос о выдвижении Токаева на пост президента Казахстана, — сказал Назарбаев.

Он также призвал жителей страны поддержать кандидатуру Токаева на выборах президента.

Напомним, президент Казахстана решил сложить полномочия главы государства, оставив пост, который занимал почти 30 лет. В должность президента Казахстана вступил Касым-Жомарт Токаев. Высокий пост он будет занимать до выборов, которые пройдут в 2020 году.