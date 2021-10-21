Путин рассказал, когда Россия будет готова начать поставки по "Северному потоку – 2"
До конца текущего года будет завершена технологическая работа по заполнению топливом второй газовой трубы, так что дело за малым.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Работа по заполнению второй нитки газопровода "Северный поток – 2" будет завершена в середине или в конце декабря текущего года. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". При этом Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, отметил глава государства.
"До конца текущего года — в середине или в конце декабря — будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока – 2". В общем объёме это 55 миллиардов кубометров. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчётам, составит 70 миллиардов кубометров, то 55 — это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнём поставки", — пообещал президент.
Путин напомнил, что объём выбросов углекислого газа при транспортировке через "Северный поток – 2" будет в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины.
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Как уже сообщал Лайф, сейчас идёт сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Это необходимо для соблюдения Газовой директивы Евросоюза. Этот процесс может растянуться на несколько месяцев. Причём 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен.
На днях стало известно, что первая нитка "Северного потока – 2" заполнена техническим газом. Достигнуты показатели, которых достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку топлива.
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