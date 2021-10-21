ВЦИОМ: Большинство россиян признают прошедшие думские выборы честными

Результаты исследования показали, что у жителей страны есть интерес к новой Госдуме, определённые ожидания и надежды.

Больше половины опрошенных россиян считают, что состоявшиеся в сентябре выборы в Госдуму РФ были легитимными. Об этом заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.

"Порядка 57% опрошенных россиян сегодня заявляют, что выборы в целом прошли честно, 30% признают, что, возможно, были некоторые нарушения, но они не оказали существенного влияния на общий результат", — сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Новая Дума: назначения, полномочия, повестка".

В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. По данным опроса, 63% респондентов считают, что нарушений на выборах стало меньше либо их количество не изменилось, 16% — что нарушать стали чаще. По мнению Мамонова, это хороший показатель, который задаёт рамку восприятия нового состава Госдумы. Также респондентам предложили оценить прохождение в Думу пяти партий. 59% отнеслись к этому положительно, 29% — безразлично и 7% восприняли отрицательно.

"Цифры говорят о том, что у россиян есть интерес к новой Думе, есть определённые ожидания и надежды. Традиционно они связаны с решением социально-экономических проблем", — заключил Мамонов.