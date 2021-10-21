ВЦИОМ: Большинство россиян признают прошедшие думские выборы честными
Результаты исследования показали, что у жителей страны есть интерес к новой Госдуме, определённые ожидания и надежды.
Больше половины опрошенных россиян считают, что состоявшиеся в сентябре выборы в Госдуму РФ были легитимными. Об этом заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов.
"Порядка 57% опрошенных россиян сегодня заявляют, что выборы в целом прошли честно, 30% признают, что, возможно, были некоторые нарушения, но они не оказали существенного влияния на общий результат", — сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Новая Дума: назначения, полномочия, повестка".
В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. По данным опроса, 63% респондентов считают, что нарушений на выборах стало меньше либо их количество не изменилось, 16% — что нарушать стали чаще. По мнению Мамонова, это хороший показатель, который задаёт рамку восприятия нового состава Госдумы. Также респондентам предложили оценить прохождение в Думу пяти партий. 59% отнеслись к этому положительно, 29% — безразлично и 7% восприняли отрицательно.
"Цифры говорят о том, что у россиян есть интерес к новой Думе, есть определённые ожидания и надежды. Традиционно они связаны с решением социально-экономических проблем", — заключил Мамонов.
Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Также в нижнюю палату парламента прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Помимо пяти партий, прошедших по федеральным спискам, в новом составе ГД будут представители трёх политсил ("Гражданской платформы", "Родины" и Партии роста), победивших в одномандатных округах.