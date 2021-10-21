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Путин рассказал о причинах преследования Медведчука на Украине

По мнению российского лидера, политика пытаются наказать за курс на выстраивание отношений с соседями.

21 октября, 17:35
<p>Виктор Медведчук. Фото © <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/viktor_medvedchuk_presledovanie_oppozicii_so_storony_vlasti_nerazryvno_svjazano_s_ee_nezhelaniem_nalazhivat_otnoshenija_s_sosedjami_i_prekraschat_vojnu_na_donbasse.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Оппозиционная платформа — За жизнь"</a></p>

Виктор Медведчук. Фото © "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Главу политсовета украинской парии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука хотят привлечь к уголовной ответственности за открытую политическую позицию, а не госизмену, которую ему вменяют в вину, заявил президент России Владимир Путин.

"Медведчука пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, которые важны для самой Украины", — сказал президент в ходе заседания международного клуба "Валдай".

Медведчук заявил, что его не интересует идея возможного "обмена"

Медведчук заявил, что его не интересует идея возможного "обмена"

Напомним, 12 октября суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Сам политик назвал дело сфабрикованным, доказательства прокуроров — недостаточными, а уголовное преследование — незаконным. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал условие, при котором с удовольствием выдаст Медведчука России.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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