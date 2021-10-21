Путин рассказал о причинах преследования Медведчука на Украине

Главу политсовета украинской парии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука хотят привлечь к уголовной ответственности за открытую политическую позицию, а не госизмену, которую ему вменяют в вину, заявил президент России Владимир Путин.

"Медведчука пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, которые важны для самой Украины", — сказал президент в ходе заседания международного клуба "Валдай".