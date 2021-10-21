Путин рассказал о причинах преследования Медведчука на Украине
По мнению российского лидера, политика пытаются наказать за курс на выстраивание отношений с соседями.
Виктор Медведчук. Фото © "Оппозиционная платформа — За жизнь"
Главу политсовета украинской парии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука хотят привлечь к уголовной ответственности за открытую политическую позицию, а не госизмену, которую ему вменяют в вину, заявил президент России Владимир Путин.
"Медведчука пытаются привлечь к уголовной ответственности за государственную измену. За что? Он украл какие-то секреты, тайно их передал? Нет. А за что? За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, которые важны для самой Украины", — сказал президент в ходе заседания международного клуба "Валдай".
Напомним, 12 октября суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Сам политик назвал дело сфабрикованным, доказательства прокуроров — недостаточными, а уголовное преследование — незаконным. Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал условие, при котором с удовольствием выдаст Медведчука России.
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