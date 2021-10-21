НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Минпросвещения разрешило колледжам уйти на "антиковидные каникулы"

Руководству заведений поручено скорректировать учебный план с учётом данных выходных.

21 октября, 17:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство просвещения РФ порекомендовало российским регионам на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября объявить в школах и других учебных заведениях каникулы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В регионах, где этот период не совпадает с плановыми каникулами, учебные планы школ должны быть выстроены так, "чтобы полнота учебного процесса сохранялась в полном объёме". В случае крайней необходимости Минпросвещения разрешило организовать работу дежурных групп для начальной школы. При этом обязательным условием является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и антиковидных мер.

Также отправиться на каникулы разрешили учащимся колледжей, но "с аналогичным учётом сохранения полноты образовательного процесса, обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана".

Россияне начали скупать билеты в Москву на "антиковидные каникулы"

Россияне начали скупать билеты в Москву на "антиковидные каникулы"

Ранее Лайф писал, что в российских школах объявят каникулы с 30 октября по 7 ноября. Накануне, 20 октября, президент подписал указ, которым на этот период устанавливаются нерабочие дни.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1