Минпросвещения разрешило колледжам уйти на "антиковидные каникулы"

Министерство просвещения РФ порекомендовало российским регионам на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября объявить в школах и других учебных заведениях каникулы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В регионах, где этот период не совпадает с плановыми каникулами, учебные планы школ должны быть выстроены так, "чтобы полнота учебного процесса сохранялась в полном объёме". В случае крайней необходимости Минпросвещения разрешило организовать работу дежурных групп для начальной школы. При этом обязательным условием является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и антиковидных мер.

Также отправиться на каникулы разрешили учащимся колледжей, но "с аналогичным учётом сохранения полноты образовательного процесса, обеспечив корректировку дальнейшего учебного плана".