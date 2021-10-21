Путин рассказал, кто на самом деле руководит Украиной
По его мнению, небольшая группа людей присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость.
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", заявил, что Украиной управляет националистическое меньшинство независимо от того, кто находится на посту главы государства. По его мнению, несогласные с киевской властью граждане не могут "поднять голову" и даже боятся участвовать в опросах.
"Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость, — это люди крайних политических взглядов. Они на самом деле и руководят Украиной вне зависимости от того, какова фамилия главы государства", — сказал российский лидер.
По его словам, даже те руководители Украины, которые опирались на избирателей юго-востока страны, впоследствии меняли свои политические позиции, потому что "агрессивное меньшинство националистическое подавляло всяческую свободу принятия ожидаемых населением Украины решений".
В ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.
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