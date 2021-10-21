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Путин рассказал, кто на самом деле руководит Украиной

По его мнению, небольшая группа людей присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость.

21 октября, 18:10
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65973/photos/66016" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/66636/photos/66447" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", заявил, что Украиной управляет националистическое меньшинство независимо от того, кто находится на посту главы государства. По его мнению, несогласные с киевской властью граждане не могут "поднять голову" и даже боятся участвовать в опросах.

"Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость, — это люди крайних политических взглядов. Они на самом деле и руководят Украиной вне зависимости от того, какова фамилия главы государства", — сказал российский лидер.

По его словам, даже те руководители Украины, которые опирались на избирателей юго-востока страны, впоследствии меняли свои политические позиции, потому что "агрессивное меньшинство националистическое подавляло всяческую свободу принятия ожидаемых населением Украины решений".

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В ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру. Кроме того, глава государства высказался о существующей модели капитализма, которая, по его мнению, исчерпала себя.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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