Путин рассказал, кто на самом деле руководит Украиной

Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", заявил, что Украиной управляет националистическое меньшинство независимо от того, кто находится на посту главы государства. По его мнению, несогласные с киевской властью граждане не могут "поднять голову" и даже боятся участвовать в опросах.

"Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость, — это люди крайних политических взглядов. Они на самом деле и руководят Украиной вне зависимости от того, какова фамилия главы государства", — сказал российский лидер.