Путин заявил о росте торговли между Россией и США после встречи с Байденом
Он также сообщил, что между странами начались обговорённые в Женеве консультации по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности.
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Президент России Владимир Путин заявил, что после его встречи с американским лидером Джо Байденом товарооборот между двумя странами вырос. По его мнению, переговоры глав государств косвенно способствовали этому.
"Встреча в Женеве была продуктивной в целом. И нам показалось, когда говорю нам, имею в виду и своих коллег, что в целом администрация (президента США. — Прим. Лайфа) нацелена на то, чтобы выстраивать отношения, возрождать их хоть как-то и по каким-то важнейшим направлениям", — отметил президент на пленарной сессии в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Также Путин сообщил, что между Россией и США начались обговорённые в Женеве консультации по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности. По его мнению, страны находятся на верном пути и уже можно говорить о том, что взаимодействие начинает приобретать системный характер, так как намеченные планы выполняются и американской, и российской стороной.
Ранее в Кремле рассказали, как визит Нуланд в Москву приблизил встречу Путина и Байдена. Позже стало известно, что продолжение диалога президентов может состояться до конца года. В каком формате пройдёт общение глав двух государств, пока не известно.
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