Путин заявил о росте торговли между Россией и США после встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что после его встречи с американским лидером Джо Байденом товарооборот между двумя странами вырос. По его мнению, переговоры глав государств косвенно способствовали этому.

"Встреча в Женеве была продуктивной в целом. И нам показалось, когда говорю нам, имею в виду и своих коллег, что в целом администрация (президента США. — Прим. Лайфа) нацелена на то, чтобы выстраивать отношения, возрождать их хоть как-то и по каким-то важнейшим направлениям", — отметил президент на пленарной сессии в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай".