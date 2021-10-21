Путин назвал главным результатом своей работы сокращение бедности в России
Власти страны переживают из-за падения доходов населения и стараются выстроить работу таким образом, чтобы достигать темпов экономического роста.
Фото © Kremlin.ru
Президент Владимир Путин считает главным результатом своей работы сокращение бедности в стране почти вдвое. Об этом он заявил в четверг, отвечая на вопросы участников пленарной сессии клуба "Валдай".
"Что касается того, что удалось сделать. У нас было 40 миллионов человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20 миллионов, по разным подсчётам, но всё-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат", — резюмировал глава государства.
Путин и ранее называл главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан. Речь об этом шла и в сентябре — на встрече по видеосвязи с руководством политических партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва. Владимир Путин призывал свести уровень бедности до минимума и вытащить значительное число граждан из этого состояния.
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