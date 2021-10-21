НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин назвал мудрым решение Алиева и Пашиняна остановить кровопролитие в Карабахе

Он призвал стороны принять достигнутые договорённости как долгосрочные и оценить преимущества мирного сосуществования.

21 октября, 19:28
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Должен отдать должное политической мудрости и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении. Всё-таки, несмотря на весь трагизм происходящих событий, им удалось подняться над сиюминутной конъюнктурой политической и принять очень ответственное решение. Всё-таки президенту Алиеву и премьер-министру Пашиняну удалось остановить кровопролитие", — сказал российский лидер.

Путин — о ситуации в Карабахе: Плохой мир лучше, чем хорошая война

Путин — о ситуации в Карабахе: Плохой мир лучше, чем хорошая война

Глава государства отметил, что ничего важнее, чем сохранить человеческие жизни, и быть не может. Но есть ещё важные аспекты. Путин напомнил, что нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе в целом. Это, по оценке российского лидера, возможно только в том случае, если обе стороны примут достигнутые договорённости как долгосрочные и оценят преимущества мирного сосуществования.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения и Азербайджан при участии России договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.

Путин: Российские миротворцы выступают гарантом достигнутого перемирия в Нагорном Карабахе

Путин: Российские миротворцы выступают гарантом достигнутого перемирия в Нагорном Карабахе

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1