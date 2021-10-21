Путин назвал мудрым решение Алиева и Пашиняна остановить кровопролитие в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Должен отдать должное политической мудрости и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении. Всё-таки, несмотря на весь трагизм происходящих событий, им удалось подняться над сиюминутной конъюнктурой политической и принять очень ответственное решение. Всё-таки президенту Алиеву и премьер-министру Пашиняну удалось остановить кровопролитие", — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что ничего важнее, чем сохранить человеческие жизни, и быть не может. Но есть ещё важные аспекты. Путин напомнил, что нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе в целом. Это, по оценке российского лидера, возможно только в том случае, если обе стороны примут достигнутые договорённости как долгосрочные и оценят преимущества мирного сосуществования.