Путин признался, что не думает о своей роли в истории

Президент России Владимир Путин заявил, что не думает о своей роли в истории, поскольку такие мысли могут мешать принятию решений. Так глава государства ответил на вопрос о том, какие достижения считает главными, размышляя о своей роли в истории.

"Я не думаю о своей роли в истории. Как только начнёшь об этом задумываться — нужно заканчивать работу, потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне. Вот как только начнёшь думать: "а как бы там это не вышло, а как бы там то не случилось, а что скажет княгиня Марья Алексеевна", ну и всё, пиши пропало. Шило в стенку и заканчивай активную производственную деятельность", — сказал Путин в ходе заседания международного клуба "Валдай".