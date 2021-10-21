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Путин признался, что не думает о своей роли в истории

По мнению российского лидера, мысли о том, "что скажет княгиня Марья Алексеевна", не способствуют продуктивности.

21 октября, 19:12

Скриншот из видео © LIFE

Путин признался, что не думает о своей роли в истории. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что не думает о своей роли в истории, поскольку такие мысли могут мешать принятию решений. Так глава государства ответил на вопрос о том, какие достижения считает главными, размышляя о своей роли в истории.

"Я не думаю о своей роли в истории. Как только начнёшь об этом задумываться — нужно заканчивать работу, потому что это начинает мешать принимать решения. Говорю абсолютно искренне. Вот как только начнёшь думать: "а как бы там это не вышло, а как бы там то не случилось, а что скажет княгиня Марья Алексеевна", ну и всё, пиши пропало. Шило в стенку и заканчивай активную производственную деятельность", — сказал Путин в ходе заседания международного клуба "Валдай".

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Ранее в ходе своего выступления на "Валдае" Путин рассказал, что считает главным результатом своей работы сокращение бедности в стране почти вдвое.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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