"Спартак" выиграл у "Витязя" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский "Спартак" на выезде выиграл у подмосковного "Витязя" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:2. Встреча прошла в Подольске.

В составе красно-белых по шайбе забросили Тим Хед, Эмиль Петтерссон, Андрей Локтионов, Джейкоб Виртанен и Сергей Широков. У хозяев отличились Иван Зинченко и Нико Оямяки.

"Спартак" набрал 22 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Витязь" с 16 баллами остался на предпоследней, 11-й позиции.