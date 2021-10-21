"Спартак" выиграл у "Витязя" в матче регулярного чемпионата КХЛ
В составе красно-белых по шайбе забросили Тим Хед, Эмиль Петтерссон, Андрей Локтионов, Джейкоб Виртанен и Сергей Широков.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" на выезде выиграл у подмосковного "Витязя" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:2. Встреча прошла в Подольске.
В составе красно-белых по шайбе забросили Тим Хед, Эмиль Петтерссон, Андрей Локтионов, Джейкоб Виртанен и Сергей Широков. У хозяев отличились Иван Зинченко и Нико Оямяки.
"Спартак" набрал 22 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Витязь" с 16 баллами остался на предпоследней, 11-й позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Витязь" — "Спартак" — 2:5
Шайбы: Хед 31' (0:1), Петтерссон 33' (0:2), Локтионов 34' (0:3), Зинченко 37' (1:3), Оямяки 41' (2:3), Виртанен 57' (2:4), Широков 60' (2:5)
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