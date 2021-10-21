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"Спартак" выиграл у "Витязя" в матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе красно-белых по шайбе забросили Тим Хед, Эмиль Петтерссон, Андрей Локтионов, Джейкоб Виртанен и Сергей Широков.

21 октября, 18:57
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на выезде выиграл у подмосковного "Витязя" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 5:2. Встреча прошла в Подольске.

В составе красно-белых по шайбе забросили Тим Хед, Эмиль Петтерссон, Андрей Локтионов, Джейкоб Виртанен и Сергей Широков. У хозяев отличились Иван Зинченко и Нико Оямяки.

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"Спартак" набрал 22 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Витязь" с 16 баллами остался на предпоследней, 11-й позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Витязь" — "Спартак" — 2:5

Шайбы: Хед 31' (0:1), Петтерссон 33' (0:2), Локтионов 34' (0:3), Зинченко 37' (1:3), Оямяки 41' (2:3), Виртанен 57' (2:4), Широков 60' (2:5)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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