В Тверской, Кировской и Псковской областях вводят систему QR-кодов

Власти Тверской области с 25 октября вводят систему QR-кодов для посещения крупных торговых центров и кинотеатров. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

"С понедельника вводим мероприятия по использованию QR-кодов, но только для крупных торговых центров, торгово-развлекательных центров, кинотеатров", — сказал Руденя в эфире телеканала "Россия 24".

Глава региона добавил, что в Тверской области на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ожидается наплыв туристов из Москвы и Подмосковья. Руденя подчеркнул, что нужно обязательно соблюдать масочный режим, который позволит избежать жёстких мер и "закрытия экономики".

Также систему QR-кодов вводят в Кировской области. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, она будет действовать с 25 октября по 7 ноября. Соответствующее решение принято на встрече губернатора Игоря Васильева и бизнес-сообщества.

"С понедельника, 25 октября, доступ по QR-кодам будет введён на следующих объектах: салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина", — говорится в сообщении правительства.

Помимо этого QR-коды будут необходимы при посещении досуговых, развлекательных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных мероприятий, ночных клубов, кафе, ресторанов, фуд-кортов, кинотеатров, бассейнов и детских игровых комнат.

Тем временем власти Псковской области перенесли введение системы QR-кодов с 1 ноября на 30 октября.

"Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершённой вакцинации либо документа о перенесённом CoViD-19 в течение шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе фуд-корты, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе", — сообщает пресс-служба администрации региона.

Кроме того, в области запретят несовершеннолетним посещать торговые центры, аквапарки и заведения общепита без взрослых. При этом 11 октября в регионе ввели QR-коды для посещения концертов в учреждениях культуры.