Путин дал оценку решению Байдена вывести войска США из Афганистана

Президент России Владимир Путин заявил, что вывод войск США из Афганистана был единственным верным решением американского лидера Джо Байдена. В ходе выступления на заседании международного клуба "Валдай" он предположить, что коллега мог не вполне осознавать последствия данного шага.

"Конечно, президент США поступил правильно. Он правильно сделал, что вывел войска из Афганистана. Он наверняка понимал, — может быть, он не знал в деталях, как это будет происходить, но понимал, — что так или иначе внутриполитически это будет одна из линий атаки. И он пошёл на это — принял, взял на себя эту ответственность", — сказал российский президент.