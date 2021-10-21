НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин дал оценку решению Байдена вывести войска США из Афганистана

По его мнению, это было одной из линий атаки со стороны Белого дома.

21 октября, 18:55
<p>Фото © Агентство городских новостей “Москва”</p>

Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Президент России Владимир Путин заявил, что вывод войск США из Афганистана был единственным верным решением американского лидера Джо Байдена. В ходе выступления на заседании международного клуба "Валдай" он предположить, что коллега мог не вполне осознавать последствия данного шага.

"Конечно, президент США поступил правильно. Он правильно сделал, что вывел войска из Афганистана. Он наверняка понимал,может быть, он не знал в деталях, как это будет происходить, но понимал,что так или иначе внутриполитически это будет одна из линий атаки. И он пошёл на это — принял, взял на себя эту ответственность", — сказал российский президент.

В Кремле заявили о признаках гуманитарной катастрофы и экономического коллапса в Афганистане

В Кремле заявили о признаках гуманитарной катастрофы и экономического коллапса в Афганистане

Ранее Путин перечислил страны, которые ответственны за происходящее сегодня в Афганистане. По словам российского лидера, речь идёт о странах, "которые там воевали 20 лет".

Лавров рассказал о кровавых вылазках ИГИЛ и Аль-Каиды в Афганистане

Лавров рассказал о кровавых вылазках ИГИЛ и Аль-Каиды в Афганистане

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1