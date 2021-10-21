"Хорошие машинки": Путин рассказал, на чём он "гоняет" по "Ново-Огарёво"
Глава государства оценил электрокары и сравнил их с авто с двигателями внутреннего сгорания.
Кадр из видео © LIFE
Путин рассказал, на чём он "гоняет" по "Ново-Огарёво". Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, на каких машинах он ездит. Глава государства отметил, что "гоняет" по своей резиденции "Ново-Огарёво" в Подмосковье на электромобилях.
"Да, в "Ново-Огарёво" гоняю на этих машинах, это правда, да. Разницы нет, разницы [с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания] я не чувствую почти, но приёмистые, хорошие машинки", — сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
А ранее Лайф рассказывал, что британское издание сравнило "Зверя" Байдена и Aurus Путина. Подловить их авто журналисты смогли, когда лидеры двух стран приехали на саммит в Женеве. Кстати, тогда же японцы восхитились "лимузином Путина". "Достойная машина для президента супердержавы", — так японские читатели отозвались о новых российских автомобилях премиум-класса Aurus, которые теперь есть в том числе в гараже лидера страны.
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