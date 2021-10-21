Путин рассказал, на чём он "гоняет" по "Ново-Огарёво". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, на каких машинах он ездит. Глава государства отметил, что "гоняет" по своей резиденции "Ново-Огарёво" в Подмосковье на электромобилях.

"Да, в "Ново-Огарёво" гоняю на этих машинах, это правда, да. Разницы нет, разницы [с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания] я не чувствую почти, но приёмистые, хорошие машинки", — сказал глава государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".