Путин сравнил европейцев с волком из русской сказки

Европейцы, если продолжат свою энергетическую политику, будут чувствовать себя как один из персонажей русской народной сказки "Лисичка-сестричка и Волк". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания международного клуба "Валдай".

"Сказка известная, русской аудитории известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: "Мёрзни, мёрзни волчий хвост!". Вот если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как эти известные персонажи в русской сказке", — сказал он и добавил на уточняющий вопрос, что в этой истории "волк тот, кто опустил хвост в прорубь зимой и пытается поймать там рыбку".

По словам главы государства, страны Европы должны сами соблюдать международно-правовые нормы, о которых они говорят, и не стараться ограничить Россию в том числе в энергетике. Путин подчеркнул, что попытки Европы действовать безапелляционно, основываясь неизвестно на чём, ни к чему хорошему не приведут.

Во время выступления российский лидер также уточнил, что дефицит газа в Европе может составить до 70 миллиардов кубометров и это рукотворный результат энергетической политики Еврокомиссии. Также Путин подчёркивал, что газовый кризис в Европе стал следствием неработающего капитализма.