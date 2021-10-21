Путин допустил исключение "Талибана" из перечня террористических организаций
Он выразил надежду на то, что ситуация в Афганистане будет развиваться в позитивном ключе.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил о возможности исключения движения "Талибан"* из перечня террористических организаций в случае, если такое решение будет принято на уровне ООН.
"Мы все ожидаем от тех людей, от "Талибана", которые контролируют сейчас, безусловно, ситуацию в Афганистане, ожидаем, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе... Мы солидарны [с общими решениями по "Талибану"] и будем принимать решение об исключении его из этого террористического списка", — заявил он на пленарном заседании клуба "Валдай".
К слову, ранее Путин неоднократно критиковал поспешность вывода американских войск из Афганистана, поясняя, что из-за этих событий обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границ государств – членов организации не только нестабильная, но и несёт риски для безопасности других стран. Президент РФ также перечислил государства, которые ответственны за обострение в республике.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0