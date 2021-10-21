Путин допустил исключение "Талибана" из перечня террористических организаций

Президент России Владимир Путин заявил о возможности исключения движения "Талибан"* из перечня террористических организаций в случае, если такое решение будет принято на уровне ООН.

"Мы все ожидаем от тех людей, от "Талибана", которые контролируют сейчас, безусловно, ситуацию в Афганистане, ожидаем, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе... Мы солидарны [с общими решениями по "Талибану"] и будем принимать решение об исключении его из этого террористического списка", — заявил он на пленарном заседании клуба "Валдай".