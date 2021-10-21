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Путин ответил на вопрос об угрозе третьей мировой войны

Российский лидер призвал не забывать об опасности полного взаимного уничтожения.

21 октября, 19:21
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об угрозе третьей мировой войны, заявил, что на ядерных державах лежит огромная ответственность.

"Это огромная ответственность ядерных держав. И вы сказали, что в этих условиях о третьей мировой войне говорить бессмысленно. Но существует угроза полного взаимного уничтожения. Не будем об этом забывать", — ответил Путин во время выступления в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай".

На вопрос, стоит ли России как сверхдержаве более активно озвучивать цель своей внешней политики — защиту мира, он ответил о предвзятом отношении некоторых партнёров. Путин подчеркнул, что Москва очень много говорит позитивного и важного, но многие вещи иностранные коллеги предпочитают просто не замечать. Поэтому президент РФ счёл разговоры бессмысленными.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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