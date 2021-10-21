Путин ответил на вопрос об угрозе третьей мировой войны

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об угрозе третьей мировой войны, заявил, что на ядерных державах лежит огромная ответственность.

"Это огромная ответственность ядерных держав. И вы сказали, что в этих условиях о третьей мировой войне говорить бессмысленно. Но существует угроза полного взаимного уничтожения. Не будем об этом забывать", — ответил Путин во время выступления в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай".

На вопрос, стоит ли России как сверхдержаве более активно озвучивать цель своей внешней политики — защиту мира, он ответил о предвзятом отношении некоторых партнёров. Путин подчеркнул, что Москва очень много говорит позитивного и важного, но многие вещи иностранные коллеги предпочитают просто не замечать. Поэтому президент РФ счёл разговоры бессмысленными.