Путин ответил на вопрос об угрозе третьей мировой войны
Российский лидер призвал не забывать об опасности полного взаимного уничтожения.
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об угрозе третьей мировой войны, заявил, что на ядерных державах лежит огромная ответственность.
"Это огромная ответственность ядерных держав. И вы сказали, что в этих условиях о третьей мировой войне говорить бессмысленно. Но существует угроза полного взаимного уничтожения. Не будем об этом забывать", — ответил Путин во время выступления в рамках Международного дискуссионного клуба "Валдай".
На вопрос, стоит ли России как сверхдержаве более активно озвучивать цель своей внешней политики — защиту мира, он ответил о предвзятом отношении некоторых партнёров. Путин подчеркнул, что Москва очень много говорит позитивного и важного, но многие вещи иностранные коллеги предпочитают просто не замечать. Поэтому президент РФ счёл разговоры бессмысленными.
Ранее в Британии заявили о безнадёжном отставании США в "гиперзвуковой гонке" с Россией и КНР. По мнению автора статьи в The Telegraph, с появлением нового оружия преимущества американских авианосцев перестанут играть решающую роль.
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