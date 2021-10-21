Белоруссия не примет участия в Евровидении-2022
Страна отсутствует в списке участниц, опубликованном на официальном сайте.
Фото © eurovision.tv
Белоруссия не примет участия в песенном конкурсе Евровидение-2022. Это следует из списка стран-участниц, который опубликован на сайте мероприятия.
В перечне фигурирует 41 страна, и Белоруссии в нём нет.
Напомним, в прошлом году разгорелся скандал вокруг белорусской группы "Галасы ЗМеста", которая должна была участвовать в Евровидении. Организаторы конкурса ранее попросили республику заменить песню "Я научу тебя" из-за наличия в ней политического посыла. Композиция была удалена с ютуб-канала конкурса. Глава "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмонт 26 марта объявил, что Белоруссия утвердила новую песню для Евровидения. Позже стало известно, что вторая композиция также не угодила организаторам — и Белоруссию отстранили от участия в Евровидении. В ответ государственное телевидение страны отказалось от трансляции мероприятия.
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