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Белоруссия не примет участия в Евровидении-2022

Страна отсутствует в списке участниц, опубликованном на официальном сайте.

21 октября, 19:22
<p>Фото © <a href="https://eurovision.tv/mediacentre/release/41-countries-eurovision-2022" target="_blank" rel="noopener noreferrer">eurovision.tv</a></p>

Фото © eurovision.tv

Белоруссия не примет участия в песенном конкурсе Евровидение-2022. Это следует из списка стран-участниц, который опубликован на сайте мероприятия.

В перечне фигурирует 41 страна, и Белоруссии в нём нет.

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Напомним, в прошлом году разгорелся скандал вокруг белорусской группы "Галасы ЗМеста", которая должна была участвовать в Евровидении. Организаторы конкурса ранее попросили республику заменить песню "Я научу тебя" из-за наличия в ней политического посыла. Композиция была удалена с ютуб-канала конкурса. Глава "Белтелерадиокомпании" Иван Эйсмонт 26 марта объявил, что Белоруссия утвердила новую песню для Евровидения. Позже стало известно, что вторая композиция также не угодила организаторам — и Белоруссию отстранили от участия в Евровидении. В ответ государственное телевидение страны отказалось от трансляции мероприятия.

Ранее стало известно место проведения Евровидения-2022.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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