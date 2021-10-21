Речь премьера Польши в Европарламенте прервали упоминанием Путина
Главу польского правительства обвинили в сеянии смуты и раздора в ЕС.
Фото © Twitter / Mateusz Morawiecki
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Европарламенте заявил о шантаже со стороны ЕС из-за конфликта по поводу польской судебной реформы. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
"Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа", — сказал Моравецкий, добавив, что данная практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами ЕС.
Многие европарламентарии негативно оценили данное выступление польского премьера. Председателю Европейской народной партии (ЕНП) Манфреду Веберу, чтобы оборвать Моравецкого, пришлось указать, что скандальное заявление премьера Польши может быть использовано геополитическими оппонентами Евросоюза, в частности Россией. Он также отметил, что такое выступление якобы порадует президента России Владимира Путина.
"Своей сегодняшней речью вы сеете смуту и раздор в Европейском союзе. Таким политическим шагом вы ослабляете Европу. Я прошу вас прекратить такое поведение! Не радуйте Путина!" — заявил Вебер.
Ранее Конституционный суд Польши поставил нормы конституции страны приоритетными над правом Евросоюза. Позднее Лайф сообщал, что Франция сочла объявление Польши о приоритете своей конституции атакой на ЕС. А министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что польское руководство "играет с огнём". Вслед за этим в Европарламенте заявили о возможном выходе Польши из ЕС. В Польше же подчеркнули, что не собираются покидать Евросоюз.
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