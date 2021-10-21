Речь премьера Польши в Европарламенте прервали упоминанием Путина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления в Европарламенте заявил о шантаже со стороны ЕС из-за конфликта по поводу польской судебной реформы. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

"Я не могу примириться с ситуацией, когда какие-то политики шантажируют Польшу и грозят ей. Я отвергаю язык угроз и шантажа", — сказал Моравецкий, добавив, что данная практика стала методом постоянного общения с некоторыми членами ЕС.

Многие европарламентарии негативно оценили данное выступление польского премьера. Председателю Европейской народной партии (ЕНП) Манфреду Веберу, чтобы оборвать Моравецкого, пришлось указать, что скандальное заявление премьера Польши может быть использовано геополитическими оппонентами Евросоюза, в частности Россией. Он также отметил, что такое выступление якобы порадует президента России Владимира Путина.