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Москвичей предупредили о скором наступлении морозов

Также синоптики прогнозируют в столице переменную облачность без осадков.

21 октября, 19:54
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Москве в ночь на понедельник, 25 октября, ожидается похолодание до минус шести градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Очередной атлантический циклон не сможет удержать в Московском регионе тёплую погоду", — отмечается в прогнозе синоптиков.

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Метеорологи подчеркнули, что на фоне роста атмосферного давления в следующий понедельник прогнозируется переменная облачность без осадков и существенное похолодание.

"Температура понизится до минус шести – одного градуса. Днём будет не выше нуля – плюс пяти", — предупредили в Гидрометцентре РФ.

Скорость ветра может достичь восьми метров в секунду. Во вторник, 26 октября, сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не будет. Ночью ожидается до пяти градусов мороза, днём потеплеет до плюс семи градусов. Скорость юго-западного ветра прогнозируется до восьми метров в секунду.

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Ранее Лайф писал о том, что ночь на 22 октября станет самой тёплой в Москве за 73 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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