Москвичей предупредили о скором наступлении морозов
Также синоптики прогнозируют в столице переменную облачность без осадков.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
В Москве в ночь на понедельник, 25 октября, ожидается похолодание до минус шести градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
"Очередной атлантический циклон не сможет удержать в Московском регионе тёплую погоду", — отмечается в прогнозе синоптиков.
Метеорологи подчеркнули, что на фоне роста атмосферного давления в следующий понедельник прогнозируется переменная облачность без осадков и существенное похолодание.
"Температура понизится до минус шести – одного градуса. Днём будет не выше нуля – плюс пяти", — предупредили в Гидрометцентре РФ.
Скорость ветра может достичь восьми метров в секунду. Во вторник, 26 октября, сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не будет. Ночью ожидается до пяти градусов мороза, днём потеплеет до плюс семи градусов. Скорость юго-западного ветра прогнозируется до восьми метров в секунду.
Ранее Лайф писал о том, что ночь на 22 октября станет самой тёплой в Москве за 73 года.
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