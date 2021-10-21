Москвичей предупредили о скором наступлении морозов

В Москве в ночь на понедельник, 25 октября, ожидается похолодание до минус шести градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Очередной атлантический циклон не сможет удержать в Московском регионе тёплую погоду", — отмечается в прогнозе синоптиков.

Метеорологи подчеркнули, что на фоне роста атмосферного давления в следующий понедельник прогнозируется переменная облачность без осадков и существенное похолодание.

"Температура понизится до минус шести – одного градуса. Днём будет не выше нуля – плюс пяти", — предупредили в Гидрометцентре РФ.

Скорость ветра может достичь восьми метров в секунду. Во вторник, 26 октября, сохранится облачная погода с прояснениями, осадков не будет. Ночью ожидается до пяти градусов мороза, днём потеплеет до плюс семи градусов. Скорость юго-западного ветра прогнозируется до восьми метров в секунду.