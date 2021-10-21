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Здоровый консерватизм: Президент РФ рассказал миру, как Россия пройдёт эпоху глобальных вызовов и перемен

21 октября, 19:49

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Нынешнее заседание Международного клуба "Валдай" проходило под девизом "Глобальная встряска – XXI. Человек, ценности, государство". В итоговой дискуссии Владимир Путин четыре часа объяснял политологам со всего мира, как Россия реагирует и будет отвечать на новые вызовы и выстраивать отношения с другими странами. По сути, президент России сформулировал новую стратегию развития страны: здоровый консерватизм — консерватизм оптимистов.

Владимир Путин в очередной раз констатировал, что мы живём в эпоху грандиозных перемен, порассуждал о смысле человеческого существования, о соотношении геополитического сотрудничества в эпоху изменения климата (в чём смысл победителя, если ему нечем будет дышать или утолить жажду), тем более что в третьей мировой войне не будет победителей.

"Существует угроза полного взаимного уничтожения. Не будем забывать об этом", — предостерёг он некоторых обладателей горячих голов.

Путин ответил на вопрос об угрозе третьей мировой войны

Путин ответил на вопрос об угрозе третьей мировой войны

Значительная часть заседания была посвящена коронавирусу. Несмотря на то что многие страны декларируют необходимость совместной борьбы с этой заразой, на самом деле используют подход "своя рубашка ближе к телу". Даже в пандемию, угрожающую всему человечеству, западные страны отказываются от гуманитарных принципов, не снимают санкции, не делятся вакцинами с соседями, не признают разработки соседей.

В пример Путин привёл случаи, когда иностранцы приезжают в Россию, чтобы сделать прививки "Спутником" (потому что больше ему доверяют, потому что он надёжней), а уже у себя на родине покупают сертификаты о вакцинации Pfizer. В связи с этим глава Российского государства ещё раз заявил о недопустимости обязательной вакцинации (при этом добавив, что при коронавирус, как струйки дождя, между которыми не пройти: или привиться, или переболеть).

Возвращаясь к геополитике, Путин выступил против революций и навязывания своих ценностей другим государствам. Он напомнил о приверженности России традиционным ценностям, что в нашей стране не будет родителя 1 и 2, человеческого молока вместо грудного.

Путин вспомнил цитату Мартина Лютера Кинга, говоря о расизме

Путин вспомнил цитату Мартина Лютера Кинга, говоря о расизме

"Борьба за равноправие и против дискриминации превращается в агрессивный догматизм, на грани абсурда, — заметил Путин.

Он рассказал о "памятках" Голливуда, в которых режиссёрам указывают, сколько персонажей, какого цвета и пола должно быть в том или ином фильме.

"Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС", — пошутил глава государства, отметив, что дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию.

Путин в итоге обозначил наш, российский путь. Это опоры на свои традиции, сохранение и преумножение населения, реализм в оценке себя и других, принципиальное неприятие экстремизма как способа действия.

Путин: Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов

Путин: Российский консерватизм — это консерватизм оптимистов

Президент подчеркнул, что, когда говорит о "здоровом консерватизме", всегда вспоминает российского философа (к сожалению, изгнанного из СССР) Николая Бердяева.

"Он говорил, что консерватизм — это не то, что мешает идти вверх и вперёд, а что мешает назад и вниз — к хаосу. Если так будем воспринимать консерватизм, то это будет хорошим подспорьем для развития", — пояснил президент.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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