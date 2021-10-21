Нынешнее заседание Международного клуба "Валдай" проходило под девизом "Глобальная встряска – XXI. Человек, ценности, государство". В итоговой дискуссии Владимир Путин четыре часа объяснял политологам со всего мира, как Россия реагирует и будет отвечать на новые вызовы и выстраивать отношения с другими странами. По сути, президент России сформулировал новую стратегию развития страны: здоровый консерватизм — консерватизм оптимистов.

Владимир Путин в очередной раз констатировал, что мы живём в эпоху грандиозных перемен, порассуждал о смысле человеческого существования, о соотношении геополитического сотрудничества в эпоху изменения климата (в чём смысл победителя, если ему нечем будет дышать или утолить жажду), тем более что в третьей мировой войне не будет победителей.

"Существует угроза полного взаимного уничтожения. Не будем забывать об этом", — предостерёг он некоторых обладателей горячих голов.

Значительная часть заседания была посвящена коронавирусу. Несмотря на то что многие страны декларируют необходимость совместной борьбы с этой заразой, на самом деле используют подход "своя рубашка ближе к телу". Даже в пандемию, угрожающую всему человечеству, западные страны отказываются от гуманитарных принципов, не снимают санкции, не делятся вакцинами с соседями, не признают разработки соседей.

В пример Путин привёл случаи, когда иностранцы приезжают в Россию, чтобы сделать прививки "Спутником" (потому что больше ему доверяют, потому что он надёжней), а уже у себя на родине покупают сертификаты о вакцинации Pfizer. В связи с этим глава Российского государства ещё раз заявил о недопустимости обязательной вакцинации (при этом добавив, что при коронавирус, как струйки дождя, между которыми не пройти: или привиться, или переболеть).

Возвращаясь к геополитике, Путин выступил против революций и навязывания своих ценностей другим государствам. Он напомнил о приверженности России традиционным ценностям, что в нашей стране не будет родителя 1 и 2, человеческого молока вместо грудного.

"Борьба за равноправие и против дискриминации превращается в агрессивный догматизм, на грани абсурда, — заметил Путин.

Он рассказал о "памятках" Голливуда, в которых режиссёрам указывают, сколько персонажей, какого цвета и пола должно быть в том или ином фильме.

"Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС", — пошутил глава государства, отметив, что дискуссия о правах мужчин и женщин на Западе превратилась в абсолютную фантасмагорию.

Путин в итоге обозначил наш, российский путь. Это опоры на свои традиции, сохранение и преумножение населения, реализм в оценке себя и других, принципиальное неприятие экстремизма как способа действия.

Президент подчеркнул, что, когда говорит о "здоровом консерватизме", всегда вспоминает российского философа (к сожалению, изгнанного из СССР) Николая Бердяева.