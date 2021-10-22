Спрогнозировано влияние новых ограничений по ковиду на выдачу кредитов

Введение новых ограничений в Москве и других российских регионах из-за коронавируса может вызвать сокращение объёмов розничного кредитования и снижение числа одобренных суд. Такой прогноз дали эксперты, которых опросил РБК.

Так, неделя ограничений в ноябре, согласно оценке БКИ "Эквифакс", приведёт к сокращению потока заявок на новые ссуды на 3-4% по итогам месяца по сравнению с сентябрём. При этом гендиректор бюро Олег Лагуткин считает, что в случае, если ограничения продлятся до конца ноября, то спрос на кредиты, а также выдачи рухнет на 20%.

В Национальном бюро кредитных историй допустили сокращение розничного кредитования лишь в случае длительных ограничений, однако спрогнозировали снижение активности самих заёмщиков. При этом Объединённое кредитное бюро, аккумулирующее статистику Сбербанка, ожидает падения выдач розничных кредитов в ноябре на 15% по сравнению с сентябрём. Такое сокращение возможно, даже если антикоронавирусные ограничения будут краткосрочными.

По мнению генерального директора АКРА Михаила Сухова, критичное значение имеет срок нового локдауна.

"На декабрь приходится заметная часть финансовых прогнозов многих отраслей, в том числе связанных с обслуживанием кредитов. Поэтому если деятельность бизнеса будет существенно приостановлена и в декабре — неизбежно заметное негативное давление на ВВП и платёжеспособность предприятий и населения в размерах, сопоставимых, в конечном итоге, с 2020 годом. Для реализации "эффекта домино" декабрь — самый рискованный месяц", — подчеркнул он.

Также отмечается, что из-за введения новых ограничений банки ужесточат требования к заёмщикам, но не радикально. Некоторые кредиторы могут снизить уровень одобрения для клиентов, работающих в сферах, подверженных наибольшим рискам.

"Как и ранее, наиболее подверженными риску временной потери дохода окажутся заёмщики, занятые в сферах, где выручка напрямую зависит от потока клиентов", — поведал представитель Промсвязьбанка (ПСБ).