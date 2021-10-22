Песков рассказал, покажут ли россиянам кадры ревакцинации Путина

"Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека", — заключил пресс-секретарь президента.

Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Через три недели он сделал вторую прививку. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже российский лидер в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал, — это "Спутник V". Кроме того, Владимир Путин поделился способом, как легче перенести вакцинацию: он посоветовал контрастный душ.