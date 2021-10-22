Песков рассказал, покажут ли россиянам кадры ревакцинации Путина
Первые две прививки от ковида глава государства сделал в марте и апреле.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли опубликованы кадры ревакцинации Владимира Путина от коронавируса.
"Это будет зависеть от мнения президента", — цитирует представителя Кремля РИА "Новости".
Песков добавил, что ему неизвестно, поменялось ли мнение главы государства насчёт публикации кадров вакцинации.
"Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека", — заключил пресс-секретарь президента.
Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Через три недели он сделал вторую прививку. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже российский лидер в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал, — это "Спутник V". Кроме того, Владимир Путин поделился способом, как легче перенести вакцинацию: он посоветовал контрастный душ.
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