НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков рассказал, покажут ли россиянам кадры ревакцинации Путина

Первые две прививки от ковида глава государства сделал в марте и апреле.

22 октября, 03:05
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будут ли опубликованы кадры ревакцинации Владимира Путина от коронавируса.

"Это будет зависеть от мнения президента", — цитирует представителя Кремля РИА "Новости".

Песков добавил, что ему неизвестно, поменялось ли мнение главы государства насчёт публикации кадров вакцинации.

Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина

"Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека", — заключил пресс-секретарь президента.

Напомним, что первым компонентом вакцины президент России Владимир Путин привился 23 марта. Через три недели он сделал вторую прививку. Тогда в Кремле не стали уточнять, каким препаратом вакцинировался глава государства. Там подчеркнули, что все вакцины отечественного производства надёжные и эффективные. Однако позже российский лидер в ходе прямой линии всё же раскрыл, какой препарат использовал, — это "Спутник V". Кроме того, Владимир Путин поделился способом, как легче перенести вакцинацию: он посоветовал контрастный душ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1