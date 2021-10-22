Instagram представил долгожданную функцию для пользователей компьютеров
О том, что соцсеть начала её тестирование, было объявлено десять дней назад.
Фото © Pixabay
Instagram выпустил обновление для тех, кто сидит в популярной социальной сети через компьютер. Об этом сообщается на странице соцсети в "Твиттере".
Теперь пользователи смогут публиковать фотографии и видеоролики длительностью до одной минуты прямо в браузере ПК.
"Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram", — подчёркивается в посте.
Стоит отметить, что до этого публиковать контент можно было только через приложение Instagram, а в браузере пользователи могли лишь просматривать фото и видео из соцсети. Напомним, о том, что соцсеть начала тестирование данного обновления, было объявлено десять дней назад.
Ранее Tinder запустил функцию для поиска спутника на чужую свадьбу. Приложение для знакомств сделало коллаборацию со свадебным агентством WeddingWire, чтобы помочь одиноким гостям найти пару для посещения торжественного бракосочетания.
Лента новостей
Застрелившим оператора на съёмках фильма в США оказался известный актёр Алек Болдуин
сегодня в 02:31
На съёмках фильма с участием Алека Болдуина в США застрелили человека
сегодня в 02:24
"Не могу слышать больше слова "ковид" и "рак": Актриса Яна Поплавская потеряла второго близкого человека за полгода
сегодня в 02:18
Комментариев: 0