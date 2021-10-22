Instagram представил долгожданную функцию для пользователей компьютеров

Instagram выпустил обновление для тех, кто сидит в популярной социальной сети через компьютер. Об этом сообщается на странице соцсети в "Твиттере".

Теперь пользователи смогут публиковать фотографии и видеоролики длительностью до одной минуты прямо в браузере ПК.

"Мы рады наконец-то запустить эту функцию. Теперь вы можете размещать фото и видео длительностью до минуты через браузер напрямую в Instagram", — подчёркивается в посте.

Стоит отметить, что до этого публиковать контент можно было только через приложение Instagram, а в браузере пользователи могли лишь просматривать фото и видео из соцсети. Напомним, о том, что соцсеть начала тестирование данного обновления, было объявлено десять дней назад.