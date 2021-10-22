"Не могу слышать больше слова "ковид" и "рак": Актриса Яна Поплавская потеряла второго близкого человека за полгода
Семью звезды советского и российского кино постигло новое несчастье.
Фото © Instagram / the_yana_poplavskaya
Актриса Яна Поплавская, полгода назад потерявшая отца, рассказала о смерти ещё одного близкого человека.
"Не стало папы, папы моего мужа. Дома мы всегда говорили "наш папа". Светлый, добрый, невозможно тёплый и какой-то очень родной человек", — написала артистка в "Инстаграме".
Поплавская добавила, что больше не может слышать слова "ковид" и "рак".
"Мы осиротели, потеряли последнего папу — Анатолия. Всего три недели назад мы стояли у фонтана. Царствие Небесное, любимый человек", — заключила актриса.
Родной отец Поплавской, журналист Евгений Васильевич, скончался в мае в возрасте 86 лет.
Ранее Лайф рассказывал о другой утрате. В возрасте 79 лет скончался композитор, народный артист России Владимир Михайлов. Около 30 лет жизни он посвятил работе главным дирижёром Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.
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