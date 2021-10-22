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"Не могу слышать больше слова "ковид" и "рак": Актриса Яна Поплавская потеряла второго близкого человека за полгода

Семью звезды советского и российского кино постигло новое несчастье.

22 октября, 02:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVTMTVXKCbq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">the_yana_poplavskaya</a></p>

Фото © Instagram / the_yana_poplavskaya

Актриса Яна Поплавская, полгода назад потерявшая отца, рассказала о смерти ещё одного близкого человека.

"Не стало папы, папы моего мужа. Дома мы всегда говорили "наш папа". Светлый, добрый, невозможно тёплый и какой-то очень родной человек", — написала артистка в "Инстаграме".

Поплавская добавила, что больше не может слышать слова "ковид" и "рак".

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"Мы осиротели, потеряли последнего папу — Анатолия. Всего три недели назад мы стояли у фонтана. Царствие Небесное, любимый человек", — заключила актриса.

Родной отец Поплавской, журналист Евгений Васильевич, скончался в мае в возрасте 86 лет.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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