Актриса Яна Поплавская, полгода назад потерявшая отца, рассказала о смерти ещё одного близкого человека.

"Не стало папы, папы моего мужа. Дома мы всегда говорили "наш папа". Светлый, добрый, невозможно тёплый и какой-то очень родной человек", — написала артистка в "Инстаграме".

Поплавская добавила, что больше не может слышать слова "ковид" и "рак".

"Мы осиротели, потеряли последнего папу — Анатолия. Всего три недели назад мы стояли у фонтана. Царствие Небесное, любимый человек", — заключила актриса.

Родной отец Поплавской, журналист Евгений Васильевич, скончался в мае в возрасте 86 лет.