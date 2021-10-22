Байден назвал армию США самой мощной в истории и призвал не беспокоиться из-за России

Президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты имеют самые мощные вооружённые силы в мире и гражданам не стоит беспокоиться, что какие-либо другие державы, например Россия и Китай, смогут их обойти.

"Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооружённые силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они смогут превзойти нас", — сказал Байден в эфире телеканала CNN.