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Иммунолог Крючков назвал условие эффективной ревакцинации от коронавируса

Специалист отметил, что эту процедуру можно будет сделать ещё более действенной, когда учёные определят оптимальный уровень антител для каждой группы людей.

22 октября, 01:13

Фото © Pixabay

Иммунолог Николай Крючков рассказал, как сделать ревакцинацию от коронавируса эффективнее. В беседе с радио Sputnik специалист подчеркнул, что в этом вопросе важен правильный тайминг.

"Пока основным критерием, что пора делать ревакцинацию от CoViD-19, остаётся срок от заболевания или от вакцинации. Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле – от пяти месяцев, в Евросоюзе — от шести месяцев", — сказал Крючков.

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По словам эксперта, оптимальные сроки ревакцинации укладываются в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом (или после прививки).

Иммунолог добавил, что ревакцинацию можно будет сделать ещё более действенной, когда учёные определят оптимальный уровень защитных антител для каждой группы людей, отличающихся полом, возрастом, весом и так далее.

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"Например, было бы удобно знать, что для женщины весом 60 килограммов в возрасте 40–45 лет определённая концентрация антител даёт гарантию 95%, что заболевание не перейдёт в тяжёлую форму. Такие исследования ведутся, но уточнено это будет ещё не завтра", — заключил эксперт.

Ранее Крючков оценил эффективность комбинации вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V" и Moderna.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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