Иммунолог Крючков назвал условие эффективной ревакцинации от коронавируса

Иммунолог Николай Крючков рассказал, как сделать ревакцинацию от коронавируса эффективнее. В беседе с радио Sputnik специалист подчеркнул, что в этом вопросе важен правильный тайминг.

"Пока основным критерием, что пора делать ревакцинацию от CoViD-19, остаётся срок от заболевания или от вакцинации. Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле – от пяти месяцев, в Евросоюзе — от шести месяцев", — сказал Крючков.

По словам эксперта, оптимальные сроки ревакцинации укладываются в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом (или после прививки).

Иммунолог добавил, что ревакцинацию можно будет сделать ещё более действенной, когда учёные определят оптимальный уровень защитных антител для каждой группы людей, отличающихся полом, возрастом, весом и так далее.