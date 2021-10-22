Иммунолог Крючков назвал условие эффективной ревакцинации от коронавируса
Специалист отметил, что эту процедуру можно будет сделать ещё более действенной, когда учёные определят оптимальный уровень антител для каждой группы людей.
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Иммунолог Николай Крючков рассказал, как сделать ревакцинацию от коронавируса эффективнее. В беседе с радио Sputnik специалист подчеркнул, что в этом вопросе важен правильный тайминг.
"Пока основным критерием, что пора делать ревакцинацию от CoViD-19, остаётся срок от заболевания или от вакцинации. Регуляторы в разных странах придерживаются похожего мнения. В США ревакцинацию надо делать через восемь месяцев, в Израиле – от пяти месяцев, в Евросоюзе — от шести месяцев", — сказал Крючков.
По словам эксперта, оптимальные сроки ревакцинации укладываются в период от шести до восьми месяцев с момента прошлого контакта с вирусом (или после прививки).
Иммунолог добавил, что ревакцинацию можно будет сделать ещё более действенной, когда учёные определят оптимальный уровень защитных антител для каждой группы людей, отличающихся полом, возрастом, весом и так далее.
"Например, было бы удобно знать, что для женщины весом 60 килограммов в возрасте 40–45 лет определённая концентрация антител даёт гарантию 95%, что заболевание не перейдёт в тяжёлую форму. Такие исследования ведутся, но уточнено это будет ещё не завтра", — заключил эксперт.
Ранее Крючков оценил эффективность комбинации вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V" и Moderna.
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