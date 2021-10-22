Нерабочие дни в Самарской области продлятся с 25 октября по 7 ноября
Глава региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что эта мера вынужденная, так как уровень заболеваемости ковидом продолжает расти.
Фото © Instagram / azarov.life
В Самарской области из-за ситуации с коронавирусом с 25 октября по 7 ноября будут введены нерабочие дни. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
"С понедельника вводим в регионе нерабочие дни — дополнительно к тем, которые объявлены в стране с 30 октября по 7 ноября", — написал Азаров в "Инстаграме".
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Глава региона отметил, что данное решение принято после предварительного обсуждения с бизнесом и общественными организациями. По словам Азарова, эта мера вынужденная, так как уровень заболеваемости продолжает расти.
"Сейчас в первую очередь важно сохранить жизнь и здоровье людей. Рассчитываю на вашу сознательность — проведите эти дни дома и не посещайте места массового скопления людей", — заявил Азаров, призвав граждан не откладывать вакцинацию.
Ранее в Самарской области ввели систему QR-кодов для посещения фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений. Также в регионе действует обязательная вакцинация для работников ряда сфер.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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