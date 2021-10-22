Нерабочие дни в Самарской области продлятся с 25 октября по 7 ноября

В Самарской области из-за ситуации с коронавирусом с 25 октября по 7 ноября будут введены нерабочие дни. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

"С понедельника вводим в регионе нерабочие дни — дополнительно к тем, которые объявлены в стране с 30 октября по 7 ноября", — написал Азаров в "Инстаграме".

Глава региона отметил, что данное решение принято после предварительного обсуждения с бизнесом и общественными организациями. По словам Азарова, эта мера вынужденная, так как уровень заболеваемости продолжает расти.

"Сейчас в первую очередь важно сохранить жизнь и здоровье людей. Рассчитываю на вашу сознательность — проведите эти дни дома и не посещайте места массового скопления людей", — заявил Азаров, призвав граждан не откладывать вакцинацию.

Ранее в Самарской области ввели систему QR-кодов для посещения фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений. Также в регионе действует обязательная вакцинация для работников ряда сфер.