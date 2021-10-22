Против напавшего на полицейских экс-депутата Госдумы Бурнашова возбуждено уголовное дело
Инцидент с участием бывшего парламентария произошёл в июле в Перми, когда он ехал пьяным на автомобиле.
Алексей Бурнашов. Фото © Instagram / aleksey_burnashov
В отношении бывшего депутата Госдумы РФ Алексея Бурнашова, который летом напал на полицейских после того, как попался пьяным за рулём, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает портал "Новости Перми" со ссылкой на СУ СКР по региону.
Как уточняется, Бурнашов стал фигурантом дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Экс-парламентарию может грозить до пяти лет лишения свободы, штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы.
Напомним, в июле Бурнашов ехал пьяным на своём автомобиле, когда его остановил патруль ДПС. Мужчина отказался пройти освидетельствование на алкоголь и набросился на полицейского. Экс-депутат Госдумы также оскорблял правоохранителей.
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