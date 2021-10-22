Против напавшего на полицейских экс-депутата Госдумы Бурнашова возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего депутата Госдумы РФ Алексея Бурнашова, который летом напал на полицейских после того, как попался пьяным за рулём, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает портал "Новости Перми" со ссылкой на СУ СКР по региону.

Как уточняется, Бурнашов стал фигурантом дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Экс-парламентарию может грозить до пяти лет лишения свободы, штраф до 200 тысяч рублей или принудительные работы.