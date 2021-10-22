Сразу три микроавтобуса столкнулись на МКАД в смертельном ДТП. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на МКАД произошло ДТП со смертельным исходом, столкнулось сразу три микроавтобуса. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента.

Авария случилась на 20-м км кольцевой дороги, на внутренней стороне. В результате погиб один человек. Причины происшествия устанавливаются.