НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сразу три микроавтобуса столкнулись на МКАД в смертельном ДТП

В результате аварии, случившейся на 20-м км кольцевой автодороги, погиб один человек.

21 октября, 23:15

Фото © LIFE

Сразу три микроавтобуса столкнулись на МКАД в смертельном ДТП. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве на МКАД произошло ДТП со смертельным исходом, столкнулось сразу три микроавтобуса. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента.

Авария случилась на 20-м км кольцевой дороги, на внутренней стороне. В результате погиб один человек. Причины происшествия устанавливаются.

Очень "дорогое" ДТП: Последствия столкновения Bentley и Genesis в Москве попали на видео

Очень "дорогое" ДТП: Последствия столкновения Bentley и Genesis в Москве попали на видео

Ранее в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге один человек погиб и восемь пострадали. Жертвой аварии стал водитель легковушки, врезавшейся в автобус.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1