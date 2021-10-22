Сразу три микроавтобуса столкнулись на МКАД в смертельном ДТП
В результате аварии, случившейся на 20-м км кольцевой автодороги, погиб один человек.
Фото © LIFE
В Москве на МКАД произошло ДТП со смертельным исходом, столкнулось сразу три микроавтобуса. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента.
Авария случилась на 20-м км кольцевой дороги, на внутренней стороне. В результате погиб один человек. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге один человек погиб и восемь пострадали. Жертвой аварии стал водитель легковушки, врезавшейся в автобус.
Комментариев: 0