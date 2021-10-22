Россиян предупредили о подорожании колбасы, сосисок и полуфабрикатов

Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ретейл о повышении цен на свою продукцию (колбасы, сосиски, полуфабрикаты) на 7–20% с конца октября — начала ноября. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей торговых сетей.

Отмечается, что о подорожании продукции сообщили "Мираторг", "Останкино", "Дымов", "Клинский" и другие предприятия. В сети магазинов "Верный" заявили, что больше всего могут вырасти цены на готовые изделия, например биточки — на 10%, шницель куриный — до 18%, тефтели и котлеты из курицы — до 10%, фарш — до 12%. Подорожание салями и сосисок ожидается в районе 10%. Помимо этого не исключён рост цен на куриную тушку — на 8%, на филе — до 7%, на свинину и говядину — на 10–20%. При этом наибольшее подорожание прогнозируется на говяжью вырезка и свиные рёбрышки.

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в августе-сентябре стоимость всех видов мяса достигла наибольших значений. Сильнее всего подорожала курятина — на 50%. Сейчас 1 кг мяса куры оценивается в 160 рублей. В качестве основной причины этого эксперты указывают сокращение объёма предложения на рынке, связанное с заболеваниями птиц, из-за которых тушка имеет низкий вес и объём поголовья не достигает прошлогоднего уровня.

Что касается свинины, цена на 1 кг которой в живом весе превышает 140 рублей (стоимость полутуш больше 200 рублей за 1 кг), то здесь высокий спрос обусловлен вспышкой африканской чумы, снизившей поголовье. Подорожание говядины также связано с сокращением поголовья. Кроме того, влияет увеличение расходов на содержание и выращивание животных. Цены на говядину выросли на 20% (стоимость полутуши коровы достигает 270–280 рублей за 1 кг, быков — 320–350 рублей за 1 кг).