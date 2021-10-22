Сёмин объяснил, почему отдал свою медаль юному болельщику "Локомотива"

Сёмин отдал свою медаль юному болельщику "Локомотива". Видео © t.me / BreydoChannel

Бывший главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Сёмин объяснил, почему решил отдать медаль болельщику команды. Наставник высоко оценил роль фанатов красно-зелёных.

"Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю", — сказал Сёмин в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Напомним, перед матчем третьего тура Лиги Европы, в котором встретились "Локомотив" и "Галатасарай", Сёмину вручили серебряную медаль за сезон 2019/20. Чуть позже свою награду он отдал одному из юных болельщиков, который расположился на фанатской трибуне "РЖД-арены".