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Сёмин объяснил, почему отдал свою медаль юному болельщику "Локомотива"

Экс-наставник московского клуба получил серебряную награду за сезон 2019/20.

21 октября, 22:32

Фото © Instagram / seminup

Сёмин отдал свою медаль юному болельщику "Локомотива". Видео © t.me / BreydoChannel

Бывший главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Сёмин объяснил, почему решил отдать медаль болельщику команды. Наставник высоко оценил роль фанатов красно-зелёных.

"Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю", — сказал Сёмин в беседе со "Спорт-Экспрессом".

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Напомним, перед матчем третьего тура Лиги Европы, в котором встретились "Локомотив" и "Галатасарай", Сёмину вручили серебряную медаль за сезон 2019/20. Чуть позже свою награду он отдал одному из юных болельщиков, который расположился на фанатской трибуне "РЖД-арены".

Сам матч завершился со счётом 1:0 в пользу "Галатасарая". После этой игры в активе москвичей по-прежнему только одно очко и промежуточное последнее место в своей группе. "Галатасарай", напротив, лидирует с семью очками.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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