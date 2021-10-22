Сёмин объяснил, почему отдал свою медаль юному болельщику "Локомотива"
Экс-наставник московского клуба получил серебряную награду за сезон 2019/20.
Фото © Instagram / seminup
Сёмин отдал свою медаль юному болельщику "Локомотива". Видео © t.me / BreydoChannel
Бывший главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Сёмин объяснил, почему решил отдать медаль болельщику команды. Наставник высоко оценил роль фанатов красно-зелёных.
"Я отдал медаль болельщикам, потому что они поддерживали команду! Они отдавали все эмоции ради команды. Я их очень люблю", — сказал Сёмин в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Напомним, перед матчем третьего тура Лиги Европы, в котором встретились "Локомотив" и "Галатасарай", Сёмину вручили серебряную медаль за сезон 2019/20. Чуть позже свою награду он отдал одному из юных болельщиков, который расположился на фанатской трибуне "РЖД-арены".
Сам матч завершился со счётом 1:0 в пользу "Галатасарая". После этой игры в активе москвичей по-прежнему только одно очко и промежуточное последнее место в своей группе. "Галатасарай", напротив, лидирует с семью очками.
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