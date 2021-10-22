По QR-кодам или без болельщиков: Как будут проходить матчи РПЛ, КХЛ и других лиг во время нерабочих дней в России Из-за большого числа заболевших коронавирусом, которое растёт каждый день, регионы вынуждены вводить ограничения. Затронут они в том числе и крупные соревнования. 21 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Россия снова возвращается в эпоху строгих коронавирусных ограничений. Власти РФ ввели по всей стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Некоторые регионы эти рамки немного расширили, ибо полномочия на это им были даны. Затронет вся эта история самые разные сферы жизни, в том числе и спортивные мероприятия. Однако сейчас главный вопрос — как они будут проходить.

Первая проверка для Хачатурянца

Сложные времена наступают не только для всей страны, но и персонально для нового главы РПЛ Ашота Хачатурянца. Перед ним непростая задача, даже со звёздочкой. Как сделать так, чтобы и лига не прекращала играть, и клубы не сильно потеряли в деньгах из-за пустых трибун. Если вы помните, одна из причин увольнения предыдущего руководителя РПЛ как раз заключалась в противоречивости его действий в ковидные времена. Венцом этого стал матч "Сочи" — "Ростов", который закончился со счётом 10:1.

Голова у нового президента РПЛ сейчас наверняка болит очень сильно. Ведь, к примеру, Москва и Подмосковье проведение спортивных состязаний на своих территориях запретили. Исключение — те, которые согласованы с Роспотребнадзором. Вот выдержка из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

"Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве", — говорится в тексте документа.

Иными словами, если Роспотребнадзор даст добро, то можно играть. На здоровье! Кажется, что вопросов с проведением игр нет. К примеру, в "Химках" не сомневаются, что их игра с "Уралом", которая намечена на 31 октября, состоится.

— Лига не приостанавливает работу. Наша игра с "Уралом" попадает под даты каникул. Игра пройдёт, но без зрителей, — заявил бывший министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

Да и в "Спартаке" подчёркивают, что им на октябрь согласовали возможность запускать на трибуны 30% болельщиков от общей заполняемости стадиона, или около 13 тысяч человек. Сейчас клуб будет обращаться в Роспотребнадзор с целью выяснить, что будет в ноябре. Ведь в начале месяца у "Спартака" дерби с "Локомотивом", и явно красно-белые сделают всё, чтобы прошло оно не при пустых трибунах.

Интересная ситуация, к примеру, на Кубани. Там губернатор региона Вениамин Кондратьев ограничил проведение спортивных мероприятий с 30 октября по 7 ноября. Однако параллельно с этим заявил о следующем шаге:

— С 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на них (спортивные и массовые мероприятия. — Прим. Лайфа) возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета на портале "Госуслуги", — заявил Кондратьев.

Регион в это время должен принять два матча: "Краснодар" — "Крылья Советов" 30 октября и "Сочи" — ЦСКА 6 ноября. По всей видимости, болельщикам путь на стадионы не закроют, но нужно иметь QR-код. Наверняка на такой шаг пойдут все клубы РПЛ. Но здесь важна позиция самой лиги и её руководителя. Если тот сможет донести до Роспотребнадзора всю информацию о безопасности и важности подобных мероприятий, то, возможно, и удастся провести игры с болельщиками на трибунах. Пусть с парой тысяч, но уже неплохо.

Сейчас видится несколько возможных вариантов развития событий. Лучший: матчи с болельщиками, которые смогут попасть на трибуны при помощи QR-кодов.

Средний: матчи без болельщиков.

Худший: пауза в лиге до окончания режима нерабочих дней.

Для РПЛ, равно как для ФНЛ и ФНЛ-2, последнее решение может стать настоящим нокдауном. Если у главного футбольного турнира страны график не самый жёсткий, то вот ФНЛ и ФНЛ-2 туры двигать попросту некуда. ФНЛ уйдёт на перерыв лишь в конце ноября. Любые подвижки календаря могут привести к очень большим трудностям для клубов. Маловероятно, что в Томске, где на 27 ноября запланирован матч "Томь" — "Нефтехимик", готовы передвинуть его на неделю дальше.

Что делать с хоккеем?

Похожий набор проблем и у КХЛ. Здесь клубы пока совсем не торопятся с заявлениями и какими-либо комментариями на этот счёт. Лига уже один раз шла на радикальный шаг, когда в 2020 году заканчивала сезон после первого раунда плей-офф. К паузе на данный момент, особенно с учётом Олимпийских игр в Пекине, вряд ли кто-то готов.

Сейчас на матчах КХЛ в Москве разрешена заполняемость трибун на 30%, однако даже до этих цифр зачастую в столице не доходит. Хотя матчей проходит немало. Да и на период нерабочих дней в Москве их запланировано прилично: ЦСКА ждут игры с "Автомобилистом" и СКА, у "Спартака" матчи с минским "Динамо" и "Сибирью", а "Динамо" дома должно сыграть с "Амуром".

Пока ни о какой паузе в сезоне речь не идёт, однако ясно, что клубам КХЛ придётся вводить определённые ограничения. К примеру, из-за сложной ситуации с коронавирусом в Латвии рижское "Динамо" свои игры проводит без болельщиков. Исключать такого же развития событий в России уж точно не стоит.

— В связи с введением в Латвии режима чрезвычайной ситуации и комендантского часа в период с 21 октября по 15 ноября 2021 года Континентальная хоккейная лига совместно с хоккейным клубом "Динамо" (Рига) приняли решение о переносе времени начала домашних матчей команды, запланированных в этот период, на более раннее время. Игры пройдут без зрителей, о точном времени начала матчей будет объявлено дополнительно, — говорилось в сообщении КХЛ.

Впрочем, руководство лиги достаточно оперативно отреагировало на ситуацию и уже направило в Роспотребнадзор запрос на проведение игр КХЛ, МХЛ и ЖХЛ на территории Москвы и области.

— Согласно решениям мэра Москвы и губернатора Московской области допускается проведение спортивных мероприятий при условии согласования с территориальным органом Роспотребнадзора. КХЛ направила соответствующие запросы для проведения матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, — заявили в пресс-службе КХЛ Sport24.

Единая лига ВТБ и ЧЕ по плаванию в Казани

Определённую позицию уже сформировали в Единой лиге ВТБ. Главный баскетбольный турнир страны и ближнего зарубежья, кажется, готов к определённым для себя испытаниям и некоторым изменениям.

— Пока мы ориентируемся на официальные решения власти тех регионов, где мы играем. Мы же ведь играли без зрителей и с соблюдением "чистых" зон для участников. Надеемся на этот формат и к этому уже готовимся. Это будут некие "пузыри" для конкретных игр, — отметил в беседе с РИА "Новости" глава лиги Сергей Кущенко.

Но если наши внутренние дела — одна история, то международные матчи — дело совсем иное. У ЦСКА на период нерабочих дней запланирована игра Евролиги против "Фенербахче". К слову, руководство турнира уже рассматривает возможность переноса матча в Турцию.

Куда тревожнее за чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в Татарстане тяжёлой, однако пока никаких заявлений о том, как будет проходить турнир, нет. Равно как и о матчах "Рубина", "Ак Барса" и других спортивных событиях в республике.

Кажется, что мир спорта замер в ожидании важных и крайне судьбоносных для него решений. Клубы и федерации готовы идти на любой шаг, лишь бы не остаться без болельщиков на трибунах и не уйти на временную паузу. Впереди совершенно непростые дни, в которые и решится, каким будет спорт в эпоху новых коронавирусных ограничений.

Авторы Шамиль Гаджиев