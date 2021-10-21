Московский "Локомотив" в родных стенах проиграл стамбульскому "Галатасараю" в матче третьего тура Лиги Европы — 0:1.

Юрий Сёмин приехал на стадион "Локомотива" перед матчем Лиги Европы. Видео © LIFE

Одним из главных действующих лиц перед матчем стал бывший главный тренер "Локо" Юрий Сёмин. Легендарный наставник красно-зелёных приехал в Черкизово для того, чтобы получить свою серебряную медаль за сезон 2019/2020. Сам он никак не стал общаться с прессой, пройдя мимо собравшихся журналистов и болельщиков. Чуть позже свою награду он отдал одному из юных болельщиков, который расположился на фанатской трибуне "РЖД-арены".

Первый тайм получился скорее напряжённым, нежели радующим какими-либо моментами. "Локомотив" чаще приближался к воротам Фернандо Муслеры, однако забить в них никак не удавалось. Самый реальный шанс в самом конце первого тайма не использовал Константин Марадишвили, удар которого прошёл в опасной близости от ворот стамбульского клуба.

Во втором тайме игра пошла куда острее. Сначала опасный штрафной заработал Жемалетдинов, однако Смолов не смог перевесить стенку. Несколькими минутами позже жарко было у ворот Гильерме, однако футболисты "Галатасарая" не сумели забить после углового. Чуть позже стало известно, что во втором тайме команды будут играть без системы VAR. Вскоре стамбульцы вновь активизировались, однако до гола дело не доходило.

Активно себя вели и фанаты "Локомотива", которые на исходе часа игры запели "Катюшу". На этом фоне сразу вперёд пошли подшефные Маркуса Гисдоля. Отличный шанс был у Смолова, который неплохо подставлял ногу после выстрела Жемалетдинова, однако и здесь "Локо" не повезло.

Болельщики "Локомотива" поют "Катюшу". Видео © LIFE

В оставшиеся минуты обе команды пытались довести до ума хотя бы одну атаку, и в итоге получилось это у команды Фатиха Терима. Вышедший на замену Керем Актюркоглу сумел уйти на рандеву с Гильерме и спокойно пробил мимо него — 0:1. "Локомотив" сразу бросился вперёд, но спасти игру у подшефных Гисдоля не получилось.