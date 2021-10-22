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Хитрый ценник: Новый способ обмана покупателей в супермаркетах

В некоторых супермаркетах стали практиковать новый способ обмана с ценниками. Что делать покупателю, если о настоящей цене товара он узнаёт во время оплаты?

21 октября, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Виталий Невар</p>

Фото © ТАСС / Виталий Невар

К сожалению, ситуации, когда на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой, более высокой цене, всё ещё не редкость. И если раньше сотрудники магазинов, как правило, объясняли такое несоответствие тем, что они якобы не успели поменять ценник, то теперь в некоторых крупных сетевых магазинах придумали новую хитрость.

Москвичка Людмила Александровна - одинокий пенсионер и поэтому живёт весьма экономно. При каждом походе в магазин женщина всегда очень внимательно изучает ценник, а на кассе проверяет чек. И когда кассир назвал Людмиле Александровне сумму на тысячу рублей больше, чем та, которую заранее пенсионерка подсчитала для своих покупок, она возмутилась и потребовала пригласить администратора. В ходе разбирательств выяснилось, что большую часть товаров, которые в торговом зале фигурировали с ценой “по скидке”, Людмиле Александровне посчитали совсем по другой цене. Администратор сообщила пенсионерке, что ценники, на которые та указала, действуют только при предъявлении карты скидок, которой у Людмилы Александровны не было. На вопрос пожилой москвички о том, как она должна была об этом узнать до совершения покупок - администратор указала на стенд информации на входе в магазин, мол, вот там всё написано. И действительно, в указанном месте был размещён листок формата А4 на котором значилось, что цена на товары с “желтыми ценниками” действительна только при предъявлении карты магазина, которую ещё надо заранее приобрести. Людмила Александровна попыталась вернуть товар и получить назад свои деньги, но от неё потребовали отдельное заявление и обещали рассмотреть его в течении трёх дней. Деньги в указанный срок на карту пенсионерки вернули, только женщина в эти дни не могла себе позволить ничего приобрести, так как у неё не было достаточных средств. Позднее Людмила Александровна узнала, что ещё несколько её знакомых попадали точно в такую же ситуацию один мужчина-пенсионер даже направлял письменную жалобу руководству торговой компании, но в ответ получил отписку, суть которой сводилась к указанию, что деньги вернули. Теперь пенсионерка и её знакомые обходят неприятный магазин стороной.

Фото © ТАСС / Виталий Невар

Фото © ТАСС / Виталий Невар

- На самом деле, просто не ходить в магазин, в котором вас пытались обмануть, это не выход, - считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. - В случае Людмилы Александровны имеется явное нарушение законодательства о защите прав потребителей. Роспотребнадзор прямо указывает, что покупатель имеет право приобретать товар именно по той цене, что обозначена на ценнике, а продавец обязан доводить до сведения потенциального покупателя достоверную информацию о товаре, в том числе — о его цене, и делать это до того, как получает оплату, о чем говорится в письмо ведомства от 3 февраля 2021 года. В том обращении, которое пенсионерка писала по поводу возврата денег, ей следовало бы указать на нарушение закона и получить копию своего заявления с отметкой о принятии. Я думаю, что в этом случае, скорее всего, конфликт разрешился бы на месте. Женщине или сразу вернули бы все уплаченные ей деньги, либо - продали товар по той самой цене, что указана на ценнике.

С мнением Инютина согласен и адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков.

- В большинстве случаев нечистоплотные продавцы рассчитывают на то, что граждане просто не будут из-за одной-двух тысяч рублей тратить время на то, чтобы оформлять официальную жалобу в проверяющие инстанции, однако если они понимают, что дело может получить официальный ход, то предпочитают сгладить конфликт, ведь проверки, проведённые контролирующими органами, и их результаты могут обойтись намного дороже, — пояснил он.

В случае возникновения конфликтной ситуации по поводу ценника на товар, следует придерживаться следующего алгоритма.

Мошенники снова взялись за старую, проверенную схему обмана россиян

Мошенники снова взялись за старую, проверенную схему обмана россиян

Во-первых: в разговоре с продавцом или кассиром упомянуть, что согласно гражданскому законодательству РФ ценник в магазине - это публичная оферта и продавец обязан продать товар в соответствии с ней.

Нередко на данном этапе сотрудники магазина либо просто “не пробивают” товар, сославшись на ошибку в цене, либо соглашаются его оформить по той цене, что указана на полке. В любом случае, это позволяет покупателю не нести незапланированные расходы.

Во-вторых: если несоответствие цены обнаружено уже после оплаты покупки, то нужно требовать возврата разницы в стоимости продукции, а при отказе - фиксировать нарушение и подавать жалобу. Для этого обязательно стоит сохранить чек покупки и самостоятельно сфотографировать ценник на товаре, (желательно приложить к неверному ценнику чек, так чтобы на нём была видна дата покупки). Согласно Правилам продажи товаров по договору розничной купли-продажи любой потребитель имеет право сфотографировать выкладку товаров. Далее, имея чек и фото с неверным ценником, следует подать письменную претензию администрации магазина и получить копию с отметкой о ее регистрации. В претензии надо не только указать сам факт нарушения, но и четко обозначить свои требования (вернуть всю сумму за товар, либо произвести перерасчет покупки с учётом цены, указанной на полке).

В-третьих: согласно положениям закона “О защите прав потребителей” у магазина есть три дня на то, чтобы вернуть деньги, если этого не произошло, то имеет смысл обратиться в Роспотребнадзор, делать это можно через электронную приёмную на сайте организации. В этом случае магазину грозит ещё и штраф, который он обязан будет уплатить в пользу покупателя (50% от суммы требования).

В большинстве случаев руководство магазинов не желает никаких разбирательств и предпочитает уладить всё мирным путём, как правило, если становится понятно, что покупатель хорошо знает свои права, то это происходит ещё на стадии первичных переговоров

Россиянам раскрыли популярные схемы обмана при ремонте бытовой техники

Россиянам раскрыли популярные схемы обмана при ремонте бытовой техники

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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