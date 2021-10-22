Хитрый ценник: Новый способ обмана покупателей в супермаркетах В некоторых супермаркетах стали практиковать новый способ обмана с ценниками. Что делать покупателю, если о настоящей цене товара он узнаёт во время оплаты? 21 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Виталий Невар

К сожалению, ситуации, когда на полке в магазине указана одна цена товара, а на кассе этот товар пробивают по другой, более высокой цене, всё ещё не редкость. И если раньше сотрудники магазинов, как правило, объясняли такое несоответствие тем, что они якобы не успели поменять ценник, то теперь в некоторых крупных сетевых магазинах придумали новую хитрость.

Москвичка Людмила Александровна - одинокий пенсионер и поэтому живёт весьма экономно. При каждом походе в магазин женщина всегда очень внимательно изучает ценник, а на кассе проверяет чек. И когда кассир назвал Людмиле Александровне сумму на тысячу рублей больше, чем та, которую заранее пенсионерка подсчитала для своих покупок, она возмутилась и потребовала пригласить администратора. В ходе разбирательств выяснилось, что большую часть товаров, которые в торговом зале фигурировали с ценой “по скидке”, Людмиле Александровне посчитали совсем по другой цене. Администратор сообщила пенсионерке, что ценники, на которые та указала, действуют только при предъявлении карты скидок, которой у Людмилы Александровны не было. На вопрос пожилой москвички о том, как она должна была об этом узнать до совершения покупок - администратор указала на стенд информации на входе в магазин, мол, вот там всё написано. И действительно, в указанном месте был размещён листок формата А4 на котором значилось, что цена на товары с “желтыми ценниками” действительна только при предъявлении карты магазина, которую ещё надо заранее приобрести. Людмила Александровна попыталась вернуть товар и получить назад свои деньги, но от неё потребовали отдельное заявление и обещали рассмотреть его в течении трёх дней. Деньги в указанный срок на карту пенсионерки вернули, только женщина в эти дни не могла себе позволить ничего приобрести, так как у неё не было достаточных средств. Позднее Людмила Александровна узнала, что ещё несколько её знакомых попадали точно в такую же ситуацию один мужчина-пенсионер даже направлял письменную жалобу руководству торговой компании, но в ответ получил отписку, суть которой сводилась к указанию, что деньги вернули. Теперь пенсионерка и её знакомые обходят неприятный магазин стороной.

Фото © ТАСС / Виталий Невар

- На самом деле, просто не ходить в магазин, в котором вас пытались обмануть, это не выход, - считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. - В случае Людмилы Александровны имеется явное нарушение законодательства о защите прав потребителей. Роспотребнадзор прямо указывает, что покупатель имеет право приобретать товар именно по той цене, что обозначена на ценнике, а продавец обязан доводить до сведения потенциального покупателя достоверную информацию о товаре, в том числе — о его цене, и делать это до того, как получает оплату, о чем говорится в письмо ведомства от 3 февраля 2021 года. В том обращении, которое пенсионерка писала по поводу возврата денег, ей следовало бы указать на нарушение закона и получить копию своего заявления с отметкой о принятии. Я думаю, что в этом случае, скорее всего, конфликт разрешился бы на месте. Женщине или сразу вернули бы все уплаченные ей деньги, либо - продали товар по той самой цене, что указана на ценнике.

С мнением Инютина согласен и адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков.

- В большинстве случаев нечистоплотные продавцы рассчитывают на то, что граждане просто не будут из-за одной-двух тысяч рублей тратить время на то, чтобы оформлять официальную жалобу в проверяющие инстанции, однако если они понимают, что дело может получить официальный ход, то предпочитают сгладить конфликт, ведь проверки, проведённые контролирующими органами, и их результаты могут обойтись намного дороже, — пояснил он.

В случае возникновения конфликтной ситуации по поводу ценника на товар, следует придерживаться следующего алгоритма.

Во-первых: в разговоре с продавцом или кассиром упомянуть, что согласно гражданскому законодательству РФ ценник в магазине - это публичная оферта и продавец обязан продать товар в соответствии с ней.

Нередко на данном этапе сотрудники магазина либо просто “не пробивают” товар, сославшись на ошибку в цене, либо соглашаются его оформить по той цене, что указана на полке. В любом случае, это позволяет покупателю не нести незапланированные расходы.

Во-вторых: если несоответствие цены обнаружено уже после оплаты покупки, то нужно требовать возврата разницы в стоимости продукции, а при отказе - фиксировать нарушение и подавать жалобу. Для этого обязательно стоит сохранить чек покупки и самостоятельно сфотографировать ценник на товаре, (желательно приложить к неверному ценнику чек, так чтобы на нём была видна дата покупки). Согласно Правилам продажи товаров по договору розничной купли-продажи любой потребитель имеет право сфотографировать выкладку товаров. Далее, имея чек и фото с неверным ценником, следует подать письменную претензию администрации магазина и получить копию с отметкой о ее регистрации. В претензии надо не только указать сам факт нарушения, но и четко обозначить свои требования (вернуть всю сумму за товар, либо произвести перерасчет покупки с учётом цены, указанной на полке).

В-третьих: согласно положениям закона “О защите прав потребителей” у магазина есть три дня на то, чтобы вернуть деньги, если этого не произошло, то имеет смысл обратиться в Роспотребнадзор, делать это можно через электронную приёмную на сайте организации. В этом случае магазину грозит ещё и штраф, который он обязан будет уплатить в пользу покупателя (50% от суммы требования).

В большинстве случаев руководство магазинов не желает никаких разбирательств и предпочитает уладить всё мирным путём, как правило, если становится понятно, что покупатель хорошо знает свои права, то это происходит ещё на стадии первичных переговоров

Авторы Максим Греков