Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Отмечается, что монаршая особа прибыла в медучреждение в среду, врачи посоветовали ей отдохнуть несколько дней. После этого королева вернулась в Виндзорский замок.

"Она остаётся в хорошем настроении", — добавил представитель дворца.