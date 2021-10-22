Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице
Врачи посоветовали монаршей особе отдохнуть несколько дней.
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Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.
Отмечается, что монаршая особа прибыла в медучреждение в среду, врачи посоветовали ей отдохнуть несколько дней. После этого королева вернулась в Виндзорский замок.
"Она остаётся в хорошем настроении", — добавил представитель дворца.
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Ранее 95-летняя Елизавета II полностью отказалась от алкоголя по рекомендации врачей. Теперь она вынуждена вместо любимого мартини пить минеральную воду Malvern. По данным СМИ, это решение было личным выбором Елизаветы II. Также недавно королева впервые предстала на публике с тростью.
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