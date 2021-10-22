Disney перенесла ряд премьер фильмов в России из-за нерабочих дней

Историческая драма "Последняя дуэль" британского режиссёра Ридли Скотта, блокбастер Marvel "Вечные" и другие фильмы Disney выйдут в российский прокат позже запланированных дат в связи с объявлением об ограничении работы кинотеатров в период нерабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба компании-прокатчика.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. После этого в Москве, Подмосковье и других регионах объявили о закрытии кинотеатров.

"Изменения касаются выхода фильмов на экраны кинотеатров в России. В странах СНГ график остаётся прежним", — указано в сообщении пресс-службы Disney.

Отметим, что картина "Последняя дуэль" планировалась к выходу 28 октября, новая дата релиза — 18 ноября. Комедийная мелодрама Уэса Андерсона "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" также выйдет 18 ноября вместо заявленного ранее 11 ноября. Выход в отечественный кинопрокат блокбастера "Вечные" перенесли с 4 на 8 ноября. При этом на 4 ноября всё ещё запланирована премьера ленты о принцессе Диане "Спенсер. Тайна принцессы Дианы".