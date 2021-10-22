Последствия столкновения Bentley и Genesis в Москве попали на видео
Очень "дорогое" ДТП произошло в районе дома № 86 на Кутузовском проспекте.
Фото © LIFE
В Москве произошло очень "дорогое" ДТП. На Кутузовском проспекте столкнулись купе класса люкс Bentley Continental и автомобиль Genesis. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
Инцидент случился в районе дома № 86. Его причины, а также, есть ли пострадавшие, пока не известно. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ДПС.
Ранее Лайф публиковал фото с места жуткого ДТП с автобусом под Владимиром, где погибло четыре человека. По предварительным данным, жертвами аварии стали вахтовые рабочие, ехавшие из Москвы в Чувашию.
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