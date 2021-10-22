Последствия столкновения Bentley и Genesis в Москве попали на видео

Автомобили Bentley и Genesis столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве произошло очень "дорогое" ДТП. На Кутузовском проспекте столкнулись купе класса люкс Bentley Continental и автомобиль Genesis. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.

Инцидент случился в районе дома № 86. Его причины, а также, есть ли пострадавшие, пока не известно. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ДПС.