Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге. Видео © t.me/Megapolisonline

На Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного автобуса. В результате один человек погиб и восемь пострадали. Об этом сообщает МЧС.









"В 21:41 поступило сообщение о ДТП в Санкт-Петербурге, Петергофское шоссе. Столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген" и маршрутный автобус № 343, в котором находилось 13 человек. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Из автобуса госпитализировано восемь человек. Ещё один после осмотра врачами от госпитализации отказался.