Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге
Жертвой аварии стал водитель легковушки, врезавшейся в общественный транспорт.
Фото © t.me/Megapolisonline
Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге. Видео © t.me/Megapolisonline
На Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного автобуса. В результате один человек погиб и восемь пострадали. Об этом сообщает МЧС.
"В 21:41 поступило сообщение о ДТП в Санкт-Петербурге, Петергофское шоссе. Столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген" и маршрутный автобус № 343, в котором находилось 13 человек. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Из автобуса госпитализировано восемь человек. Ещё один после осмотра врачами от госпитализации отказался.
Ранее во Владимирской области четыре человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком. Авария случилась на автодороге М7 "Волга". Автобус врезался в большегруз, стоявший на обочине.
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