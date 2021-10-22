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Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге

Жертвой аварии стал водитель легковушки, врезавшейся в общественный транспорт.

21 октября, 21:18

Фото © t.me/Megapolisonline

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге. Видео © t.me/Megapolisonline

На Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного автобуса. В результате один человек погиб и восемь пострадали. Об этом сообщает МЧС.

  • Фото © t.me/Megapolisonline
    Фото © t.me/Megapolisonline
  • Фото © t.me/Megapolisonline
    Фото © t.me/Megapolisonline
  • Фото © t.me/Megapolisonline
    Фото © t.me/Megapolisonline
  • Фото © t.me/Megapolisonline
    Фото © t.me/Megapolisonline

Фото © t.me/Megapolisonline

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"В 21:41 поступило сообщение о ДТП в Санкт-Петербурге, Петергофское шоссе. Столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген" и маршрутный автобус № 343, в котором находилось 13 человек. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

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Из автобуса госпитализировано восемь человек. Ещё один после осмотра врачами от госпитализации отказался.

Ранее во Владимирской области четыре человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком. Авария случилась на автодороге М7 "Волга". Автобус врезался в большегруз, стоявший на обочине.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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