Песков: Россия дополнит пакет документов для регистрации "Спутника V" в Европе
Представитель Кремля отметил, что этим вопросом займутся специальные ведомства — Минздрав и РФПИ.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Россия выясняет, каких документов не хватает для регистрации антикоронавирусной вакцины "Спутник V" в Европе, и будет предоставлять их. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европейское ведомство считает, что до сих пор неполный сет документов был подготовлен и передан европейцам. Сейчас мы пытаемся понять, чего, как они считают, недостаёт. И, конечно, наши специальные ведомства, которые работают. Это и Минздрав, и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — Прим. Лайфа). Они будут этот сет дополнять, чтобы в ближайшее время было зарегистрировано", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами на форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что экспертиза российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может начаться в ЕС в первом квартале 2022 года. Также в ближайшие пару месяцев может состояться одобрение "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ уже подтвердила, что рассмотрение заявки входит в финальную стадию.
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