Песков: Россия дополнит пакет документов для регистрации "Спутника V" в Европе

"Европейское ведомство считает, что до сих пор неполный сет документов был подготовлен и передан европейцам. Сейчас мы пытаемся понять, чего, как они считают, недостаёт. И, конечно, наши специальные ведомства, которые работают. Это и Минздрав, и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — Прим. Лайфа). Они будут этот сет дополнять, чтобы в ближайшее время было зарегистрировано", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами на форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".