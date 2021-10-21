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Песков: Россия дополнит пакет документов для регистрации "Спутника V" в Европе

Представитель Кремля отметил, что этим вопросом займутся специальные ведомства — Минздрав и РФПИ.

21 октября, 20:48
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Россия выясняет, каких документов не хватает для регистрации антикоронавирусной вакцины "Спутник V" в Европе, и будет предоставлять их. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Европейское ведомство считает, что до сих пор неполный сет документов был подготовлен и передан европейцам. Сейчас мы пытаемся понять, чего, как они считают, недостаёт. И, конечно, наши специальные ведомства, которые работают. Это и Минздрав, и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — Прим. Лайфа). Они будут этот сет дополнять, чтобы в ближайшее время было зарегистрировано", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами на форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".

В Европе не стали комментировать сроки возможной регистрации "Спутника V"

В Европе не стали комментировать сроки возможной регистрации "Спутника V"

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что экспертиза российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может начаться в ЕС в первом квартале 2022 года. Также в ближайшие пару месяцев может состояться одобрение "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ уже подтвердила, что рассмотрение заявки входит в финальную стадию.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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