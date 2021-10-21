Правительство Франции заморозит цены на газ на весь 2022 год
Данное решение обусловлено прогнозом экспертов, согласно которому топливо будет дешеветь дольше, чем планировалось.
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Цены на газ во Франции будут оставаться на одном уровне в течение всего 2022 года. Об этом 21 октября заявил премьер-министр страны Жан Кастекс в эфире телеканала TF1.
Глава французского правительства отметил, что, по данным экспертов, уменьшение цен на газ будет происходить более медленными темпами, чем планировалось.
"Поэтому мы приняли обязательство, решив заморозить цены в течение всего 2022 года", — сказал Кастекс.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе — и уже 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в 800 долларов, 15 сентября впервые в истории достигла 900 долларов. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился — и 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров, а 4 октября превысила этот уровень. Но после новостей о заполнении первой ветки "Северного потока – 2" голубое топливо начало резко дешеветь. 6 октября цена на газ в Европе впервые в истории превысила $1900, а после обвалилась на $600.
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