Правительство Франции заморозит цены на газ на весь 2022 год

Цены на газ во Франции будут оставаться на одном уровне в течение всего 2022 года. Об этом 21 октября заявил премьер-министр страны Жан Кастекс в эфире телеканала TF1.

Глава французского правительства отметил, что, по данным экспертов, уменьшение цен на газ будет происходить более медленными темпами, чем планировалось.